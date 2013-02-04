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Постер к 7-му сезону сериала Правила совместной жизни
Киноафиша Сериалы Правила совместной жизни Сезоны Сезон 7

Rules of Engagement 6+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 4 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 7-й сезон сериала «Правила совместной жизни»

Американский комедийно-драматический сериал «Правила совместной жизни» – это история о двух супружеских парах, живущих на одной лестничной клетке. Одри и Джефф находятся в браке уже больше десяти лет, а вот Адам и Дженнифер – молодожены, которые только начинают свой совместный путь. Они общаются между собой и делятся опытом решения конфликтов, которые неизменно возникают в супружеской жизни. Но в подъезде есть и еще один сосед – убежденный холостяк, скептически относящийся к проблемам подобного рода.

Список серий 7-го сезона сериала «Правила совместной жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Лиз переезжает Liz Moves In
Сезон 7 Серия 1
4 февраля 2013
Принятие имен Taking Names
Сезон 7 Серия 2
11 февраля 2013
Кошки и собаки Cats & Dogs
Сезон 7 Серия 3
18 февраля 2013
Кекс Cupcake
Сезон 7 Серия 4
25 февраля 2013
Источник молодости Fountain of Youth
Сезон 7 Серия 5
4 марта 2013
Детские разговоры Baby Talk
Сезон 7 Серия 6
11 марта 2013
Ролевые игры Role Play
Сезон 7 Серия 7
18 марта 2013
Кейтеринг Catering
Сезон 7 Серия 8
25 марта 2013
Кулинарное занятие Cooking Class
Сезон 7 Серия 9
15 апреля 2013
Неприятные сюрпризы Unpleasant Surprises
Сезон 7 Серия 10
22 апреля 2013
Тимми уходит Timmy Quits
Сезон 7 Серия 11
29 апреля 2013
Маленькая проблема A Wee Problem
Сезон 7 Серия 12
6 мая 2013
Сотый 100th
Сезон 7 Серия 13
20 мая 2013
График выхода всех сериалов
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