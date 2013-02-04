Американский комедийно-драматический сериал «Правила совместной жизни» – это история о двух супружеских парах, живущих на одной лестничной клетке. Одри и Джефф находятся в браке уже больше десяти лет, а вот Адам и Дженнифер – молодожены, которые только начинают свой совместный путь. Они общаются между собой и делятся опытом решения конфликтов, которые неизменно возникают в супружеской жизни. Но в подъезде есть и еще один сосед – убежденный холостяк, скептически относящийся к проблемам подобного рода.