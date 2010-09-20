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Постер к 5-му сезону сериала Правила совместной жизни
Киноафиша Сериалы Правила совместной жизни Сезоны Сезон 5

Rules of Engagement 6+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 20 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 5-й сезон сериала «Правила совместной жизни»

В 5-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» у Джеффа возникают проблемы, когда Одри находит его «тайник» – список ее ошибок, которые супруг использует, когда сам делает что-то не так. Тем временем Рассел отправляет непристойное электронное письмо коллеге, которая нравится Тимми, от его имени. Джефф огорчен из-за того, что ему придется купить новый ковер, поскольку Одри собралась отдать их старый Адаму и Дженнифер. Он пытается устроить саботаж и приходит к Адаму с невероятной историей. Тем временем Рассел просит Тимми отправиться вместе с ним в Майами, но не сообщает помощнику, что страдает аэрофобией.

Список серий 5-го сезона сериала «Правила совместной жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сурро-гат Surro-gate
Сезон 5 Серия 1
20 сентября 2010
Банк The Bank
Сезон 5 Серия 2
27 сентября 2010
Коврик войны Rug-of-War
Сезон 5 Серия 3
4 октября 2010
Умелец Handy Man
Сезон 5 Серия 4
11 октября 2010
Играть в мяч Play Ball
Сезон 5 Серия 5
18 октября 2010
Запеченный Baked
Сезон 5 Серия 6
25 октября 2010
Головной шар манекена Mannequin Head Ball
Сезон 5 Серия 7
1 ноября 2010
Лесби Les-bro
Сезон 5 Серия 8
8 ноября 2010
Большая картина The Big Picture
Сезон 5 Серия 9
15 ноября 2010
Веселый забег Fun Run
Сезон 5 Серия 10
22 ноября 2010
Отказ от бюджета Refusing to Budget
Сезон 5 Серия 11
6 декабря 2010
Маленький обломанный мальчик Little Bummer Boy
Сезон 5 Серия 12
13 декабря 2010
Финишная линия The Home Stretch
Сезон 5 Серия 13
3 января 2011
О-о, это волшебство Uh-Oh It's Magic
Сезон 5 Серия 14
17 января 2011
Пение и танцы Singing and Dancing
Сезон 5 Серия 15
7 февраля 2011
Джефф Дэй Jeff Day
Сезон 5 Серия 16
24 февраля 2011
Зигота Zygote
Сезон 5 Серия 17
3 марта 2011
Юбилейный цыпленок Anniversary Chicken
Сезон 5 Серия 18
10 марта 2011
Настройка The Set Up
Сезон 5 Серия 19
31 марта 2011
Победить систему Beating The System
Сезон 5 Серия 20
7 апреля 2011
Джефф Фото The Jeff Photo
Сезон 5 Серия 21
28 апреля 2011
Удвоить Double Down
Сезон 5 Серия 22
5 мая 2011
Властная пара The Power Couple
Сезон 5 Серия 23
12 мая 2011
Последний из любителей красной шляпы The Last of the Red Hat Lovers
Сезон 5 Серия 24
19 мая 2011
График выхода всех сериалов
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