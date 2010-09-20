В 5-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» у Джеффа возникают проблемы, когда Одри находит его «тайник» – список ее ошибок, которые супруг использует, когда сам делает что-то не так. Тем временем Рассел отправляет непристойное электронное письмо коллеге, которая нравится Тимми, от его имени. Джефф огорчен из-за того, что ему придется купить новый ковер, поскольку Одри собралась отдать их старый Адаму и Дженнифер. Он пытается устроить саботаж и приходит к Адаму с невероятной историей. Тем временем Рассел просит Тимми отправиться вместе с ним в Майами, но не сообщает помощнику, что страдает аэрофобией.