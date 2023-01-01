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Rules of Engagement
6+
Год выпуска
2007
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
CBS
Список сезонов сериала «Правила совместной жизни»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
5 февраля 2007 - 19 марта 2007
Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов
24 сентября 2007 - 19 мая 2008
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
2 марта 2009 - 18 мая 2009
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
1 марта 2010 - 24 мая 2010
Сезон 5 / Season 5
24 эпизода
20 сентября 2010 - 19 мая 2011
Сезон 6 / Season 6
15 эпизодов
20 октября 2011 - 17 мая 2012
Сезон 7 / Season 7
13 эпизодов
4 февраля 2013 - 20 мая 2013
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