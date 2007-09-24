Во 2-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» Джеффу и Одри приходится проводить ночи в разных спальнях, поскольку мужчина ужасно храпит. Адам считает, что официантка, которую Рассел пытается устроить на работу, испытывает к нему сексуальное влечение. Тем временем сестра Одри Барбара сталкивается с проблемами в семье. Меньше всего она хочет, чтобы в жизни родственницы появился коварный соблазнитель, который окончательно разобьет ее брак. Но, к сожалению, Рассел готов сделать все что угодно, лишь бы провести одну ночь с Барбарой. Все участники событий неизбежно столкнутся с последствиями своих действий.