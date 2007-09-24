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Постер к 2-му сезону сериала Правила совместной жизни
Киноафиша Сериалы Правила совместной жизни Сезоны Сезон 2

Rules of Engagement 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 15
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Правила совместной жизни»

Во 2-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» Джеффу и Одри приходится проводить ночи в разных спальнях, поскольку мужчина ужасно храпит. Адам считает, что официантка, которую Рассел пытается устроить на работу, испытывает к нему сексуальное влечение. Тем временем сестра Одри Барбара сталкивается с проблемами в семье. Меньше всего она хочет, чтобы в жизни родственницы появился коварный соблазнитель, который окончательно разобьет ее брак. Но, к сожалению, Рассел готов сделать все что угодно, лишь бы провести одну ночь с Барбарой. Все участники событий неизбежно столкнутся с последствиями своих действий.

Список серий 2-го сезона сериала «Правила совместной жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Флирт со стихийными бедствиями Flirting with Disaster
Сезон 2 Серия 1
24 сентября 2007
Сестра Одри Audrey's Sister
Сезон 2 Серия 2
1 октября 2007
Мистер «Всё исправим» Mr. Fix It
Сезон 2 Серия 3
8 октября 2007
Кодекс парня Guy Code
Сезон 2 Серия 4
15 октября 2007
Женская сумка Bag Ladies
Сезон 2 Серия 5
22 октября 2007
Старая школа Джеффа Old School Jeff
Сезон 2 Серия 6
29 октября 2007
Помолвка Engagement Party
Сезон 2 Серия 7
5 ноября 2007
Исправить взлеты и падения Fix Ups & Downs
Сезон 2 Серия 8
12 ноября 2007
Визит от Фэй A Visit from Fay
Сезон 2 Серия 9
19 ноября 2007
Доля времени Time Share
Сезон 2 Серия 10
14 апреля 2008
Джен на работе Jen at Work
Сезон 2 Серия 11
21 апреля 2008
Оптимально мужское Optimal Male
Сезон 2 Серия 12
28 апреля 2008
Сын отца Рассела Russell's Father's Son
Сезон 2 Серия 13
5 мая 2008
Раскаяние покупателя Buyer's Remorse
Сезон 2 Серия 14
12 мая 2008
Тачка невесты Pimp My Bride
Сезон 2 Серия 15
19 мая 2008
График выхода всех сериалов
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