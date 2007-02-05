В 1-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» Адам переезжает к Дженнифер сразу после помолвки. Правда, дата свадьбы пока не запланирована, да и кольцо еще не подарено. Их соседи Одри и Джефф приглашены на открытие выставки, и «новички семейной жизни» отправляются с ними. Одри рада знакомству, ведь у них раньше не было приятелей, которые также состоят в отношениях. Она хочет, чтобы Джефф подал новым друзьям хороший пример. Но все идет не совсем по плану, когда опытный супруг случайно раскрывает Адаму глаза на отношения в паре. Парень понимает, что в любом «компромиссе» все равно побеждает женщина.