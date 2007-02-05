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Постер к 1-му сезону сериала Правила совместной жизни
Киноафиша Сериалы Правила совместной жизни Сезоны Сезон 1

Rules of Engagement 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 34 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Правила совместной жизни»

В 1-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» Адам переезжает к Дженнифер сразу после помолвки. Правда, дата свадьбы пока не запланирована, да и кольцо еще не подарено. Их соседи Одри и Джефф приглашены на открытие выставки, и «новички семейной жизни» отправляются с ними. Одри рада знакомству, ведь у них раньше не было приятелей, которые также состоят в отношениях. Она хочет, чтобы Джефф подал новым друзьям хороший пример. Но все идет не совсем по плану, когда опытный супруг случайно раскрывает Адаму глаза на отношения в паре. Парень понимает, что в любом «компромиссе» все равно побеждает женщина.

Список серий 1-го сезона сериала «Правила совместной жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2007
Соглашение о дне рождения The Birthday Deal
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2007
Молодые и дерзкие Young and the Restless
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2007
Игра началась Game On
Сезон 1 Серия 4
26 февраля 2007
Дети Kids
Сезон 1 Серия 5
5 марта 2007
Вечер трудного дня Hard Day's Night
Сезон 1 Серия 6
12 марта 2007
Вуби Джеффа Jeff's Wooby
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2007
График выхода всех сериалов
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