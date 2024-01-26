«Грисельда»: Рецензия Киноафиши

«Единственным мужчиной, которого я боялся, была женщина — Грисельда Бланко». Этой цитатой Пабло Эскобара открывается новый сериал от Netflix. Кроме вящей выразительности, намекающей на то, с кем нам предстоит иметь дело, эта фраза еще и связывает оригинальное шоу «Наркос», героем которого был Эскобар, со своим новым спин-оффом. «Грисельда» создана той же командой — сценаристами Эриком Ньюменом, Дагом Миро, Карло Бернардом (единственным новичком является Ингрид Эскахеда) и режиссером Андре Баесом — и унаследовала от старшего телебрата неспешный ритм, медные, приглушенные цвета и, разумеется, возвышающуюся над всем жестокость, с которой наркобаронесса прокладывала свой путь на вершину.

Начинается, впрочем, все вполне невинно. Под покровом ночи Грисельда Бланко (София Вергара) тайком сбегает из Медельина, где она жила со вторым мужем Альберто Браво, одним из лидеров колумбийской наркомафии, в Майами к старой знакомой Кармен (Ванесса Ферлито), тоже когда-то бывшей «замужем за мафией». Теперь у Кармен не слишком процветающий, зато законный бизнес — туристическая фирма, в которую она устраивает свалившуюся ей на голову подругу.

Во Флориду Грисельда прибывает не одна. Из Колумбии она прибывает с тремя сыновьями и… килограммом чистейшего, прямиком из южноамериканских джунглей кокаина. Разумеется, Грисельда хочет начать новую жизнь без всех этих наркотиков, но нельзя ведь все время жить у Кармен, да и детям нужны деньги на образование. Так она объясняет это Кармен, которая, разумеется, скоро узнает, чем на самом деле собирается заниматься Грисельда, много лет помогавшая мужу в его «бизнесе». Этот свой опыт она применяет в Майами, где быстро растет по карьерной лестнице, по пути превращаясь, или, если точнее, вызревая в того самого человека, которого боялся даже Эскобар.

Грисельда

Желанию сравнивать спин-офф с «Наркос» противиться практически невозможно. В пользу истории Эскобара говорит больший масштаб — Пабло все же был близок к захвату власти в стране и влиял на ее политику. В пользу истории Бланко — как бы странно это ни звучало, учитывая ее жестокость, — большая человечность. Впервые мы видим ее как мать семейства, заботящуюся о своих детях, и в течение первых двух эпизодов ее безудержная, почти отчаянная смелость и любовь к сыновьям невольно вызывают симпатию.

Ненавязчиво в общей симфонии жестокости и прочих невысоких страстей звучит мотив женщин в мужском бизнесе. Противники недооценивают способности и агрессивность Грисельды, за что обычно расплачиваются своими жизнями. Тем же большую часть сезона заняты и полицейские, не верящие в то, что наркомафией способна управлять женщина. Единственным исключением является Джун Хоукинс (Джулиана Эйден Мартинес) — владеющая испанским полицейский аналитик, которая первой догадывается о роли Грисельды в волне преступности, захлестнувшую Майами.

Грисельда

История хорошо ритмирована, в типичном для сериалов Netflix стиле, предполагающем «запойный» просмотр всего сериала за раз. В ней немного поражающих воображение открытий о человеческой природе или удивляющих сюжетных твистов (хотя от реальной биографии Грисельды шоураннеры позволили себе несколько отступлений), но смотрится она вполне занимательно. Отдельное удовольствие наблюдать за игрой Вергары, выступившей одним из продюсеров сериала, которая убедительно демонстрирует трансформацию властолюбивой женщины в массового убийцу, теряющего последние приметы человечности.