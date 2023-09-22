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Киноафиша Новости София Вергара возглавляет преступный картель в тизере сериала «Гриcельда»

София Вергара возглавляет преступный картель в тизере сериала «Гриcельда»

22 сентября 2023 16:31
София Вергара возглавляет преступный картель в тизере сериала «Гриcельда»

Криминальная драма от создателей «Нарко» о жизни кокаиновой «Крестной матери».

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный тизер шестисерийной криминальной драмы «Гриcельда», в которой отражена реальная история колумбийской кокаиновой королевы. Титульную героиню, получившую прозвище «Крестная мать», воплотила София Вергара. Премьера сериала состоится 25 января 2024 года.

В центре сюжета — Гриcельда Бланко, выстроившая один из самых крупных и прибыльных наркокартелей в истории. После отъезда из Колумбии она воспитывала троих сыновей и параллельно занималась масштабным наркотрафиком в Нью-Йорке и Майами. Начиная с 1970 годов, она построила огромную империю, но была арестована в 1985 году. Бланко стала первой женщиной-преступницей, сумевшей заработать миллиард долларов. Она была убита на родине в 2012 году, когда ей было 69 лет.

История Гризельды Бланко уже неоднократно освещалась в кино- и телепроектах, в числе которых телефильм с Кэтрин Зетой-Джонс «Крестная мать кокаина» (2017) и документальная лента «Кокаиновые ковбои» (2006). Сериалом с Вергарой же руководит творческий коллектив «Нарко»: режиссер Андрес Байс и продюсеры Эрик Ньюман, Ингрид Эскахеда, Даг Миро и Карло Бернард. В остальной актерский состав вошли Альберто Герра, Ванесса Ферлито, Альберто Амман, Кристиан Таппан, Диего Трухильо, Паулина Давила, Гэбриэл Слойер, Джулиана Айден Мартинес, Мартин Родригез и Хосе Суньига.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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