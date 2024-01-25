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Постер к 1-му сезону сериала Грисельда
Киноафиша Сериалы Грисельда Сезоны Сезон 1

Griselda
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грисельда »

В 1-м сезоне сериала «Грисельда» молодая девушка, с детства промышляющая воровством и проституцией, становится супругой торговца наркотиками Карлоса Трухильо. Она быстро погружается в необычный «семейный бизнес» и рожает преступнику троих наследников. Однако Грисельде Бланко суждено пережить и Карлоса, и еще двух мужей. Постепенно женщина берет дела в свои руки и становится известнейшей в мире наркобаронессой. Она изобретает новые способы транспортировки наркотиков и даже выпускает коллекцию женского нижнего белья с потайными кармашками для кокаина. Но рано или поздно Грисельде придется ответить за все преступления.

График выхода новых серий Грисельда 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 января 2024
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 января 2024
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 января 2024
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 января 2024
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 января 2024
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 января 2024
График выхода всех сериалов
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