Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
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