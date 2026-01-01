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Награды и номинации «Грисельда»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
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