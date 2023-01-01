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Киноафиша Сериалы Наследники. Дар крови Сезоны Сезон 1

Наследники. Дар крови
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наследники. Дар крови»

В 1-м сезоне сериала «Наследники. Дар крови» в центре событий оказываются герои, которые обладают суперспособностями. Однако они не только не оказывают им помощь в обычной жизни, но и порой становятся серьезной помехой. Трое подростков родились в семье ведьмы и простого хирурга. Их мать внезапно исчезла после того, как попыталась похитить магическое кольцо своего отца из хранилища реликвий. Свои суперсилы подростки открыли случайно, и в мире магов стало известно об этом. Сотрудница Отдела магической безопасности Вера объявляет охоту на внуков знаменитого мага, после чего жизнь ребят меняется окончательно и безвозвратно.

Список серий сериала Наследники. Дар крови График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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