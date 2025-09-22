Меню
Новый российский детектив может переплюнуть «Трассу»: зрители в восторге от Разумовской и сюжета
Даты выхода серий прилагаются.
Написать
22 сентября 2025 19:35
Из Минвод в промозглую тундру: работа над «Трассой-2» кипит, и создателям не избежать сравнений с «Настоящим детективом»
Больше никаких солнечных курортов.
Написать
30 августа 2025 08:27
Солнечные курорты стали фоном для самого мрачного сериала года: маршрут по местам съемок «Трассы»
В реальности тут безопасно, бояться поездки не стоит.
Написать
17 августа 2025 15:13
Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской
До момента премьеры успеете пересмотреть с пару десятков других трукрайм-триллеров.
Написать
5 августа 2025 12:30
«Я ориентируюсь только на цифры»: лучший сериал 2024 года Канделаки никогда не покажет по ТНТ
Зрители спорили, кто является убийцей и смотрели не отлипая от экранов, но это для продюсера не показатель качества.
4 комментария
10 июня 2025 14:44
Пока «Невского» только снимали, вышла «Вторая семья»: это как «Трасса», но от НТВ и с Андоленко в главной роли
Проект уже понравился многих поклонникам детективов.
Написать
29 мая 2025 11:50
«Так наврать еще надо постараться»: жители Юга России назвали главные минусы «Трассы»
История о похищениях разворачивается в Ставропольском крае.
3 комментария
5 апреля 2025 16:40
Фильм на замену «Аутсорсу» BadComedian не нашел: зато назвал сразу 3 будоражащих ум сериала
Известный сетевой кинокритик остался в восторге от истории про надзирателей.
1 комментарий
2 апреля 2025 14:44
Не «Первый отдел» с «Шефом», а чернуха: лишь один детектив вошел в список лучших сериалов России по версии BadComedian
Евгений Баженов предпочитает куда более глубокие истории.
1 комментарий
24 марта 2025 18:36
«Даже не читая сценарий»: Жарков из «Первого отдела» отказался от кошмарной роли в хитовом сериале — догадаетесь, в каком?
На самом деле, варианта всего два, и один хитовее другого.
Написать
17 марта 2025 20:03
Полицейский возвращается на родину и ищет убийцу детей: у хитовой «Трассы» есть приквел от того же создателя
Даже Антон Васильев из «Невского» и «Слова пацана» называл этот проект самым тяжелым сериалом на российском рынке.
Написать
17 марта 2025 19:34
Убийства и маньяки — понятно, а если копнуть глубже? В чем на самом деле смысл сериала «Трасса»
Не только мрачный триллер, но и своеобразный сеанс у психолога.
Написать
17 марта 2025 07:00
О чем будет 2 сезон безысходной «Трассы»: у создателей мрачного сериала есть минимум два пути
Осталось лишь дождаться подтверждения шоураннеров.
Написать
16 марта 2025 13:44
Будет еще мрачнее первого сезона: официальные подробности продолжения хитового сериала «Трасса»
Проект получил сиквел, но не факт, что именно такой, какой ждут зрители.
4 комментария
14 марта 2025 10:52
Чувствуется вайб «Трассы»: 3 отличных детектива для тех, кому зашел сериал с Разумовской и Михалковой
У каждого рейтинг не ниже семерки.
Написать
8 марта 2025 07:58
Не хочется переключать: всего 6 российских сериалов стали хитами в 2024 году — их чаще всего досматривали до конца
Изобилие проектов отвлекает внимание зрителей, но от этих шоу невозможно оторваться.
5 комментариев
27 февраля 2025 15:42
В восторге от «Аутсорса», наслышаны о «Трассе»? Вот еще 3 отличных драмы от их создателя
Режиссер из года в год снимает качественный «мрачняк».
3 комментария
25 февраля 2025 17:09
Маньяк охотится на девочек: Premier выпустят свою версию «Трассы» со звездой «Аноры»
Новинка обречена на успех среди фанатов тру-крайма.
Написать
22 февраля 2025 15:42
«Маст хэв» для фанатов «Трассы» и «Слова пацана»: первые серии «Аутсорса» оправдали надежды — мрачняк, безнадега и Янковский
Очередной проект о «суровых 90-х» совсем не похож на предшественников.
Написать
12 февраля 2025 12:48
Запрещенные темы, много крови и интима: этот американский хоррор станет отрадой для фанатов «Трассы»
Фильм точно не для слабонервных.
Написать
6 февраля 2025 18:36
Почему Вита убила родителей в сериале «Трасса»? Объясняем для тех, кто не выдержал жести и бросил смотреть
У девочки были мотивы, которых врагу не пожелаешь.
Написать
3 февраля 2025 16:11
Посмотрел десятки российских сериалов, и составил рейтинг: 5 открытий 2024 года (и немного о провалах)
Если вы не согласны — милости просим в комментарии.
8 комментариев
2 января 2025 19:05
Лишь один сериал 2024 года обошел «Слово пацана»: актеры и режиссеры от него в восторге
Выбор экспертов из мира кино.
3 комментария
29 декабря 2024 17:09
«После становится легче»: психолог объяснила, почему «Трасса», «Триггер» и «Невский» хороши для психики
Но с мрачными сериалами лучше все-таки не перебарщивать.
Написать
26 ноября 2024 07:00
«Кровь рядом»: названа главная причина популярности реалистичных триллеров в стиле «Трассы»
Число поклонников у мрачных сериалов растет.
2 комментария
22 ноября 2024 20:32
«Это способ сесть пожизненно»: сотрудник правопорядка нашел забавный ляп в сериале «Трасса»
Большинство зрителей его не заметили, а вот профессионалам он сразу бросился в глаза.
Написать
22 ноября 2024 12:48
«Даже интереснее зарубежных!»: 6 лучших российских сериалов по версии блогера BadComedian
В списке хватает далеко не самых очевидных проектов, но есть и «Слово пацана».
Написать
14 ноября 2024 15:13
«Вьетнамские флешбэки по “Игре престолов”»: почему финал «Трассы» оставляет горькое послевкусие
К первым девяти сериям не хотелось «докапываться», но концовка последней, как говорится, «минус вайб».
Написать
6 ноября 2024 20:32
