Из Минвод в промозглую тундру: работа над «Трассой-2» кипит, и создателям не избежать сравнений с «Настоящим детективом»

Из Минвод в промозглую тундру: работа над «Трассой-2» кипит, и создателям не избежать сравнений с «Настоящим детективом»

30 августа 2025 08:27
Больше никаких солнечных курортов.

В прошлом году «Трасса» стала главным открытием российского стриминга Okko. Мрачный триллер про исчезновение дочери петербургской судьи (Карина Разумовская) стал самой рейтинговой и обласканно критиками новинкой, получил награды и народное признание.

И теперь официально — будет продолжение. Второй сезон уже получил подзаголовок «Вечная мерзлота».

Ледяная дорога в никуда

Okko и ПК «Среда» готовят новый виток расследований. Подробности сюжета держат в секрете, но известно, что сценарий снова пишет Олег Маловичко («Эпидемия», «Трасса»), а режиссёрское кресло, вероятно, займёт Душан Глигоров («Аутсорс»).

По инсайдерской информации, второй сезон выйдет осенью 2026 года. Долго? Да. Но это единственная причина, по которой можно выдохнуть — проект точно не заморозили (хотя тут в шутку можно поспорить, ведь действие перенесется из Минвод).

Не избежать сравнений с «Настоящим детективом 4»

Фанаты уже проводят параллели с четвёртым сезоном «Настоящего детектива» с Джоди Фостер. Причин две:

  • Сильные женские персонажи. В первой «Трассе» именно женщины вели расследование, сталкиваясь с системой и личными демонами. В «Настоящем детективе 4» была та же тема — женская перспектива.

  • Морозная география. Судя по названию, действие «Вечной мерзлоты» перенесётся ближе к российской тундре, видимо в города вроде Норильска. Белые ночи, ледяные трассы, вечный холод — антураж, который неизбежно добавит мрака и клаустрофобии.

Что ждём

После финала первого сезона зрители боялись, что продолжения не будет: слишком много героев выбыло, слишком много тайн осталось недосказанными. Пока неизвестно, будет ли «Трасса 2» антологией с новой историей или продолжит линию героини Карины Разумовской и запертого в подвале Тиля?

Солнечные курорты стали фоном для самого мрачного сериала года: маршрут по местам съемок «Трассы».

Фото: Кадр из сериала «Настоящий детектив», «Трасса»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
