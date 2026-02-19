«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают

Был Хрустальный – стал Яркий.

Первая «Трасса» заслуженно стала главным российским сериалом 2024-го – мрачный, вязкий детектив моментально стал событием года. И вот сценарист Олег Маловичко официально объявил о старте съемок второго сезона, о котором говорили уже давно.

«Трасса 2» тематически войдет в так называемую «антологию зла» Маловичко – вместе с «Хрустальным» и первой «Трассой», но будет самостоятельной историей.

По словам автора, все эти проекты «взяты из одного шкафа в Дворце Памяти – просто из разных ящиков» и объединены темой тайн, которые разрушают изнутри, если их замалчивать.

Новый сезон – это другой сюжет (отдаленно напоминающий несколько сезонов «Настоящего детектива», переплетенных вместе), другие герои и новый режиссер. За постановку отвечает Константин Статский, проект снова делает компания «Среда». Формат – 8 серий.

Действие развернется в заполярном городе Яркий, отрезанном от большой земли.

Жестокое убийство молодой женщины местное ОВД пытается замять, чтобы не повредить крупной стройке. Но жена начальника полиции Зоя не дает делу исчезнуть. В город приезжает следователь Петр Горелов – ее бывший любовник.

На фоне снежной изоляции и промышленной пустоты начинается охота на серийного убийцу по прозвищу «Охотник».

Съемки проходят в Москве и Воркуте. Премьера ожидается в сезоне 2026/27, сообщают «Новости кинопроизводства».