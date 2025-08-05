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Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской

5 августа 2025 12:30
Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской

До момента премьеры успеете пересмотреть с пару десятков других трукрайм-триллеров.

Okko все-таки готовит продолжение одного из самых обсуждаемых российских триллеров последних лет. Подробности сюжета 2 сезона «Трассы» — лучшего сериала 2024 года по версии кинокритиков — держат в секрете, но другие важные детали наконец-то просочились в Сеть.

Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской

По данным инсайдеров из «Новостей кинопроизводства», второй сезон «Трассы» предварительно должен выйти осенью 2026-го. Да, ждать ещё долго, но проект уже точно не заморозили — и это повод выдохнуть.

После финала первого сезона, где герои выбывали из игры с пугающей регулярностью, зрители всерьёз опасались, что продолжения не будет. Особенно на фоне молчания со стороны шоураннеров Душана Глигорова и Олега Маловичко, которые не спешили делиться планами. Теперь же стало ясно: дорога будет проложена дальше.

Напомним, «Трасса» стартовала в сентябре 2024-го и быстро вошла в список главных отечественных хитов. История судьи из Петербурга (Карина Разумовская), чья дочь внезапно исчезает на юге России, захватила зрителей атмосферой безысходности, опасных тайн и зловещих намёков.

Линия маньяков, следов из прошлого и местной коррупции выглядела убедительно, мрачно — и, увы, правдоподобно.

Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской

Сейчас в Сети спорят о том, куда может свернуть второй сезон: либо «Трасса 2» расскажет совсем другую, но столь же тревожную историю, став антологией, либо арка героини Разумовской получит неожиданное продолжение. Неужели Тиль все-таки сможет сбежать?

Какой бы маршрут ни выбрали создатели, ясно одно — осенью 2026-го мы снова окажемся на дороге, где лучше не останавливаться.

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Фото: Кадр из сериала «Трасса»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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