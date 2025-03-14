Меню
Вся информация о сериале
Сериал «Трасса» получит второй сезон
Об этом рассказал сценарист проекта.
Написать
14 марта 2025 15:22
Объявлены лауреаты премии «Золотой орел» 2025
Наибольшее количество номинаций получили «Воздух» и «Любовь Советского Союза».
Написать
1 февраля 2025 15:55
«Золотой орел» выбрал два лучших сериала за 2024 год: «Преступление и наказание» в пролете
Объявлены победители в номинациях «Лучший онлайн-сериал» и «Лучший телевизионный сериал».
Написать
1 февраля 2025 10:08
Вот это по-нашему: гид по лучшим российским фильмам и сериалам 2024 года
2024 год выдался для российского кино удачным. В нем были и высокобюджетные блокбастеры, и тихие драмы, покорившие зрителей своей искренностью, и остросоциальные проекты, и напряженные психологические триллеры. Вспоминаем 8 лучших российских фильмов и сериалов 2024 года.
Написать
13 декабря 2024 14:51
Смотрите запоем «Трассу» и «Лихие»? Вот еще 7 сериалов, основанных на реальных кошмарных преступлениях
Сложно поверить, но подобное и правда происходило на самом деле.
Написать
6 ноября 2024 12:46
Карина Разумовская разыскивает пропавшую дочь в трейлере напряженного сериала «Трасса»
Детективный триллер о приемной девочке, которая пропала, поехав к биологическим родителям.
Написать
9 августа 2024 14:04
