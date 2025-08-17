Меню
Киноафиша Статьи Солнечные курорты стали фоном для самого мрачного сериала года: маршрут по местам съемок «Трассы»

17 августа 2025 15:13
В реальности тут безопасно, бояться поездки не стоит.

Кавказские Минеральные Воды привыкли ассоциироваться с отдыхом, санаториями и лечебной водой. Но в «Трассе» этот туристический рай превращается в декорацию для историй о похищениях, убийствах и молчаливом равнодушии.

Режиссёр Душан Глигоров снимает 10-серийный триллер так, что курортные улицы становятся зловещим лабиринтом.

Кисловодск — солнечный город

Зрителю показывают ухоженный Курортный бульвар, неспешные прогулки туристов и неторопливый ритм южного города. Но за этой картинкой — клубок преступлений, который следователю Эльвире Бараевой (Анна Михалкова) придётся распутывать.

Контраст между уютом фасадов и мрачным сюжетом делает сцены особенно тревожными: здесь, в двух шагах от кафе и цветочных клумб, исчезают подростки.

Пятигорск — от театра к роскошному отелю

Ставропольский государственный краевой театр оперетты по адресу улица Кирова, 17, для сериала превратили в гостиницу «Исток» — место, куда заселяются не туристы с чемоданами, а герои, втянутые в опасные игры.

Это здание с вековой историей, изящной смесью модерна и неоклассицизма, стало символом маскировки — как и персонажи «Трассы», оно скрывает за парадным фасадом мрачную правду. А на смотровой площадке горы Машук камера ловит панораму на Бештау, окутанную туманами.

Ессентуки — больница, в которой не лечат

Легендарная грязелечебница имени Семашко в кадре играет роль старой больницы. Её массивные коридоры, тёмные двери и пустые залы создают атмосферу заброшенности и безысходности.

Здесь не лечат — здесь скрывают правду, замалчивают преступления и мешают расследования.

Санкт-Петербург — город-антитеза

Холодные, широкие проспекты Петербурга и шум мегаполиса в сериале сталкиваются с камерной тишиной курортов. После сцен в северной столице зритель особенно остро ощущает изоляцию маленьких городов Минвод, где чужой может пропасть незаметно, а соседи будут делать вид, что ничего не случилось.

В «Трассе» даже самые великолепные виды смогли пропитать атмосферой страха и тревоги. И именно это делает сериал опасно притягательным — он показывает, что райский пейзаж и ад на земле могут начинаться в одном и том же месте.

Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской.

Фото: Кадры из сериала «Трасса»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
