Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

21 февраля 2026 11:50
Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

Разобрались, какая история могла поразить и вдохновить сценаристов.

«Среда» снова заходит на территорию мрачных детективов — теперь с «Трассой 2». Новый сезон обещает другой сюжет, других героев и другого режиссёра, но всё тех же продюсеров, которые не боятся исследовать истории маньяков, истязающих женщин и детей. Если первая «Трасса» была про поиск маньяка в солнечном Ставрополе, то вторая уходит в Заполярье.

В заполярном городе жестоко убивают женщину. Местное ОВД хочет спустить дело на тормозах, но жена начальника не даёт это сделать и зовёт расследовать преступление своего бывшего любовника. Восемь серий, съёмки в Москве и Воркуте, премьера в сезоне 2026/27. Сценарий Олега Маловичко, режиссёр Константин Статский, оператор Даян Гайткулов. В ролях Сергей Колесников, Валерия Валюженич, Алексей Филимонов и другие. Производство — «Среда» и Okko.

Раз уж действие в Заполярье, стоит вспомнить реальную историю. В конце 90-х в Воркуте орудовал маньяк, которого позже назвали «заполярным Чикатило». Шахтёр-передовик Степан Решетов убивал пенсионерок, представляясь сотрудником горгаза, и насиловал женщин.

Старух он не грабил, ценные вещи не трогал, ему нужно было только убийство. Именно оно возбуждало его перед нападениями на женщин в подъездах и тёмных углах. Жертв могло быть больше десятка, но не все обращались в милицию.

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

Его вычислили оперативники из Сыктывкара с помощью внедрённого агента-шулера, нашли молоток со следами крови и ключи от квартиры жертвы. Решетов получил пожизненное, но до последнего пытался уйти от ответственности за убийства, признавая только изнасилования.

Когда создатели «Трассы 2» говорят про «антологию зла», они не преувеличивают. Воркутинские морозы скрывают такие тайны, что мурашки по коже. Сам Маловичко называет новый проект частью неформальной «антологии зла» вместе с «Хрустальным» и первой «Трассой». По его словам, все три истории — про непроизносимое, про то, что мы прячем в избе и что отравляет нас изнутри. Про освобождение от бремени, с разными результатами.

Не верю, что у этого детектива рейтинг всего 6/10: мне мини-сериал «зашел» сильнее распиаренных «Трассы» и «Фишера».

Фото: Кадр из сериала «Трасса 2»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
