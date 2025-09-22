Новый российский детектив может переплюнуть «Трассу»: зрители в восторге от Разумовской и сюжета

2024-й подарил зрителям «Трассу» — детектив с Кариной Разумовской в главной роли. Сериал набрал комплиментарные 8 баллов на «Кинопоиске» за счет напряженного сюжета.

Классическая схема для детектива сработала на ура — сначала преступление, потом медленное раскручивание клубка тайн и коррупционных связей. Зрители ждали продолжения в том же духе, и похоже, дождались.

Новинка только набирает обороты

18 сентября KION и Иви выпустили первые две серии нового сериала «Здесь все свои». Несмотря на скромный старт, проект уже успел заинтриговать. Здесь тоже ставка сделана на атмосферу провинциальной гнетущей тайны, где правда спрятана под десятком замков, а у каждого жителя свои скелеты в шкафу.

По сюжету, в небольшом поселке Черновка сгорает лесопилка. Наутро в пепелище находят обгоревшие трупы. Из райцентра приезжает следователь Женя Ракитина (Карина Разумовская), и с первых минут понимает: местные что-то скрывают.

Ни власти, ни жители не хотят говорить правду. Приходится полагаться на собственную интуицию и по крупицам собирать историю. Постепенно Ракитина выходит на зацепки, которые ведут ее в недалекое прошлое, где ключи к разгадке хранят те, кто сегодня отмалчивается.

График выхода серий:

18 сентября — эпизоды 1–2;

25 сентября — эпизоды 3–4;

2 октября — эпизоды 5–6;

9 октября — эпизоды 7–8.

Особая интрига проекта — Ирина Пегова, которую многие зрители ждали в новом амплуа. Ее появление добавляет сериалу еще больше веса и обещает эмоциональную драму в дополнение к мрачному расследованию.

Рейтинга у «Здесь все свои» пока нет — слишком мало оценок. Но первые отзывы зрителей почти единодушные: крепкий, атмосферный и цепляющий проект.

Этот сериал вполне приличный детектив, и героиня Карины Разумовской не сдвинутая маньячка, как в "Трассе".

Первая серия понравилась, актеры прекрасные.

Вообще, сюжет захватывает. Жаль только, что ждать придется раз в неделю, — говорят в Сети.

Если «Трасса» вам зашла, то новый сериал явно стоит добавить в список обязательных к просмотру. Но лучше дождаться выхода всех серий, чтобы потом не мучиться из-за клиффхэнгеров.

Ранее мы писали: Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах