Отзывы о сериале «Трасса»

С 5 сентября на платформе Okko выходит детективный триллер «Трасса» от авторов «Химеры» и «Хрустального». В главных ролях — Карина Разумовская («Мажор»), Александр Ильин (известный отечественному зрителю шире, чем сам бы того хотел, по роли Лобанова из «Интернов»), Анна Михалкова (в представлении не нуждается) и Лиза Ищенко (главная роль в «Лгунье», фильме-победителе…
По сюжету, в курортном городке 13-летняя девочка из ружья убивает своих спящих родителей, а после пытается свести счеты с жизнью. Но её вынимает из петли, прибежавший на выстрелы сосед. На это дело назначают следователя Эльвиру Бараеву (Анна Михалкова).
Тем временем, в этот городок из Санкт-Петербурга в поисках своих настоящих родителей прилетает 18-летняя девушка Кира, являющаяся приёмной дочерью судьи. Но вскоре Кира бесследно исчезает. В поиске её сюда уже мчится приёмная мама девочки.
Но кто бы мог подумать, что убийство родителей 13-летним подростком и пропажа Киры очень тесно связаны. И сколько загадок эти два происшествия ещё принесут.
Сериал смотрелся на одном дыхании - с интригой, жёстким напрягом и искренними переживаниями за главных персонажей. Единственное, что мне не понравилось - это излишняя затянутость. Сократить бы на пару-тройку серий, сериал смотрелся бы более живо.
Учитывая все "за " и "против", сериал получился очень даже не плох, пусть и не шедевр.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
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