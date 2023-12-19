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Отзывы о сериале «Трасса»

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Наша рецензия: Чиновница в футляре.

С 5 сентября на платформе Okko выходит детективный триллер «‎‎Трасса»‎ от авторов «‎‎Химеры»‎ и «‎‎Хрустального». В главных ролях — Карина Разумовская («Мажор»), Александр Ильин (известный отечественному зрителю шире, чем сам бы того хотел, по роли Лобанова из «Интернов»), Анна Михалкова (в представлении не нуждается) и Лиза Ищенко (главная роль в «‎‎Лгунье», фильме-победителе…

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Сергей Кротов 19 декабря 2023, 17:48
Карина Разумовская («Мажор»), Александр Ильин-младший («Интерны»), Анна Михалкова («Обычная женщина»)
19 декабря 2023, 17:48 Ответить
antonovazo1981 12 сентября 2024, 13:21
Оценка
На данный момент я считаю Трассу одним из лучших детективных триллеров, которые выходили за последнее время. Здесь мы получили действительно увлекательный и напряженный сюжет, в котором полно загадок и неожиданных сюжетных поворотов. Из актерского состава в первую очередь выделю Карину Разумовскую и Анну Михалкову. У каждой героини свои цели и стремления, но именно исчезновение дочери Разумовской приводит историю в действие. Здесь очень хорошо показаны переживания матери, пускай и приемной, когда она узнает, что ее Кира пропала и тут воображение начинает рисовать самые страшные картины случившегося. Тут будь ты судья, или обычный офисный сотрудник - твои нервы на пределе. Героиня Разумовской даже готова надавить на следствие, если это необходимо, и пойти на конфликт, раз это требуется, и понять ее эмоции несложно, потому что для своего ребенка любящая мать готова реально на все. Тем более, что она все сильнее начинает ощущать то, что местные опера ей что-то не договаривают. Они явно знают больше, чем говорят и это в итоге может сыграть здесь свою трагическую роль. Интересно закрутили с местным интернатом - посмотрим, к чему это приведет, но тут явно что-то не чисто. Жду новых серий!
12 сентября 2024, 13:21 Ответить
Киноафиша.инфо 12 сентября 2024, 19:00
в ответ на сообщение antonovazo1981 от 12 сентября 2024, 13:21
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
12 сентября 2024, 19:00 Ответить
Weteran Mc 8 декабря 2024, 00:33
Оценка
"Трасса" - десятисерийный отечественный остросюжетный триллер с Кариной Разумовской и Анной Михалковой в главных ролях.
По сюжету, в курортном городке 13-летняя девочка из ружья убивает своих спящих родителей, а после пытается свести счеты с жизнью. Но её вынимает из петли, прибежавший на выстрелы сосед. На это дело назначают следователя Эльвиру Бараеву (Анна Михалкова).
Тем временем, в этот городок из Санкт-Петербурга в поисках своих настоящих родителей прилетает 18-летняя девушка Кира, являющаяся приёмной дочерью судьи. Но вскоре Кира бесследно исчезает. В поиске её сюда уже мчится приёмная мама девочки.
Но кто бы мог подумать, что убийство родителей 13-летним подростком и пропажа Киры очень тесно связаны. И сколько загадок эти два происшествия ещё принесут.

Сериал смотрелся на одном дыхании - с интригой, жёстким напрягом и искренними переживаниями за главных персонажей. Единственное, что мне не понравилось - это излишняя затянутость. Сократить бы на пару-тройку серий, сериал смотрелся бы более живо.
Учитывая все "за " и "против", сериал получился очень даже не плох, пусть и не шедевр.

Моя оценка: 9 из 10. 👍
8 декабря 2024, 00:33 Ответить
Киноафиша.инфо 8 декабря 2024, 20:56
в ответ на сообщение Weteran Mc от 8 декабря 2024, 00:33
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
8 декабря 2024, 20:56 Ответить
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