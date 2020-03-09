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Постер к 1-му сезону сериала Магомаев
Киноафиша Сериалы Магомаев Сезоны Сезон 1

Магомаев 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Магомаев»

В 1-м сезоне сериала «Магомаев» советский исполнитель одерживает победу в престижном конкурсе в Польше. После триумфа его приглашают выступить в известном концертном зале в столице Франции. Однако Муслиму ставят слишком много условий, и он намерен отказаться от поездки. Его решение в корне меняется после знакомства с оперной дивой по имени Тамара. Узнав, что девушка тоже приглашена в Париж, он отправляется вместе с ней. Но обстоятельства мешают их любви: у певицы есть супруг Сергей, а у мужчины – гражданская жена Анжелика. Кроме того, скандал на концерте вводит Магомаева в опалу в СССР.

Список серий 1-го сезона сериала «Магомаев» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 марта 2020
График выхода всех сериалов
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