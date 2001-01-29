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Самозванцы 1998 - 2002 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Самозванцы
Киноафиша Сериалы Самозванцы Сезоны Сезон 2

Самозванцы 0+
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 января 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Самозванцы»

Во 2 сезоне сериала «Самозванцы» Парамонов становится полноправным хозяином журнала и требует от Анатолия немедленно опубликовать компромат на Говорова. Однако Бельский больше не хочет работать над разоблачительной статьей и копаться в прошлом старика, ведь теперь он знает, как все обстояло на самом деле. Саша устраивается в столице на работу с помощью Романа. Жене поручают написать материал о тайных отношениях писателей Говорова и Рогозина. Девушке очень нужны деньги, поэтому она соглашается на такое неприглядное предложение. Митя знакомит Романа с Ниной, и между ними немедленно пробегает искра.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Самозванцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эпизод 1
Сезон 2 Серия 1
29 января 2001
Эпизод 2
Сезон 2 Серия 2
30 января 2001
Эпизод 3
Сезон 2 Серия 3
31 января 2001
Эпизод 4
Сезон 2 Серия 4
1 февраля 2001
Эпизод 5
Сезон 2 Серия 5
2 февраля 2001
Эпизод 6
Сезон 2 Серия 6
5 февраля 2001
Эпизод 7
Сезон 2 Серия 7
6 февраля 2001
Эпизод 8
Сезон 2 Серия 8
7 февраля 2001
Эпизод 9
Сезон 2 Серия 9
8 февраля 2001
Эпизод 10
Сезон 2 Серия 10
9 февраля 2001
Эпизод 11
Сезон 2 Серия 11
9 февраля 2001
График выхода всех сериалов
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