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Самозванцы 1998 - 2002, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Самозванцы
Киноафиша Сериалы Самозванцы Сезоны Сезон 3

Самозванцы 0+
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 февраля 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 3-й сезон сериала «Самозванцы»

В 3 сезоне сериала «Самозванцы» Говоров отдает Бельскому оригинал рукописи Рогозина. Он еще не знает, что за этим документом давно охотятся коллекционеры и журналисты из желтой прессы. Парамонов расстается с Таней, а Бельский живет с Сашей на два дома, чтобы не выглядеть приживалой у ее известного родственника. Тем временем в газетах появляется известие о смерти Говорова: он оказался одним из пассажиров сошедшего с рельсов поезда. Лада собирается доказать свое родство с Рогозиными и обманом получить наследство. Ее поддерживает в этом Вадим. Но всех героев ждет неожиданный сюрприз.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Самозванцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эпизод 1
Сезон 3 Серия 1
14 февраля 2002
Эпизод 2
Сезон 3 Серия 2
15 февраля 2002
Эпизод 3
Сезон 3 Серия 3
19 февраля 2002
Эпизод 4
Сезон 3 Серия 4
20 февраля 2002
Эпизод 5
Сезон 3 Серия 5
21 февраля 2002
Эпизод 6
Сезон 3 Серия 6
22 февраля 2002
Эпизод 7
Сезон 3 Серия 7
26 февраля 2002
Эпизод 8
Сезон 3 Серия 8
27 февраля 2002
Эпизод 9
Сезон 3 Серия 9
28 февраля 2002
Эпизод 10
Сезон 3 Серия 10
4 марта 2002
Эпизод 11
Сезон 3 Серия 11
5 марта 2002
График выхода всех сериалов
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