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Самозванцы 1998 - 2002 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Самозванцы
Киноафиша Сериалы Самозванцы Сезоны Сезон 1

Самозванцы 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самозванцы»

В 1 сезоне сериала «Самозванцы» в центре событий оказываются несколько совершенно разных, но связанных между собой персонажей. Среди них: юные провинциалки Нина и Саша, мечтающие покорить Москву, титулованный пожилой писатель Алексей Говоров, его талантливый, но слабовольный преемник Митя Панин и алчный литературовед Бельский. Саша узнает, что она – родная внучка Говорова, Митя разменивает свой дар на мелкие литературные и журналистские подработки, а Бельский раскрывает страшную тайну прошлого. Выясняется, что свой самый известный и удачный роман «Самозванцы» Говоров годы назад украл у своего покойного товарища.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Самозванцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
8 октября 1998
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 1998
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 1998
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
29 октября 1998
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 1998
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
12 ноября 1998
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 1998
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
26 ноября 1998
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 1998
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 1998
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
17 декабря 1998
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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