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Вольф Мессинг: Видевший сквозь время 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
Киноафиша Сериалы Вольф Мессинг: Видевший сквозь время Сезоны Сезон 1

Вольф Мессинг: Видевший сквозь время 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»

В 1-м сезоне сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» еврейский парень по фамилии Мессинг в юном возрасте отправляется в Германию, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь. При загадочных обстоятельствах он обнаруживает, что обладает сверхъестественными телепатическими способностями. Веймарская Германия, которая пострадала после Первой мировой войны, становится притягательным местом для аферистов и мистиков, гениальных ученых и психопатов. Мессинг начинает свой путь в Берлинском паноптикуме. Он заслуживает признание Эйнштейна и Фрейда. Тем временем беспорядки Веймарской республики сменяет нацистский строй новой Германии…

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2009
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 ноября 2009
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 ноября 2009
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 ноября 2009
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 ноября 2009
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 ноября 2009
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
1 декабря 2009
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
2 декабря 2009
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
3 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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