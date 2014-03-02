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Холостяк (2013), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Холостяк
Киноафиша Сериалы Холостяк Сезоны Сезон 2

Холостяк 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Холостяк»

Во 2-м сезоне шоу «Холостяк» героем стал предприниматель Максим Чернявский. Его супругой до проекта была исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Через 2 года после свадьбы супруги расстались. Склеить разбитое сердце и встретить новую возлюбленную мужчина отправился на телеканал ТНТ. На некоторое время место в его жизни действительно заняла участница телепроекта Мария Дригола, которая вместе с другими девушками боролась за его сердце в рамках шоу. Правда, спустя 1,5 года готовящиеся к свадьбе молодые люди заявили, что расстались. Однако и на экране, и вне шоу их роман был ярким, хоть и непродолжительным.

 

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3.7 IMDb
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Список серий телешоу Холостяк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
2 марта 2014
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
9 марта 2014
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
16 марта 2014
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
23 марта 2014
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
30 марта 2014
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
6 апреля 2014
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
13 апреля 2014
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
20 апреля 2014
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
27 апреля 2014
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
4 мая 2014
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
11 мая 2014
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
18 мая 2014
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
25 мая 2014
График выхода всех сериалов
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