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Холостяк (2013), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Холостяк
Киноафиша Сериалы Холостяк Сезоны Сезон 8

Холостяк 16+
Название Сезон 8
Премьера сезона 14 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Холостяк»

В 8-м сезоне шоу «Холостяк» главным героем стал продюсер и рэп-исполнитель Тимати. Накануне съемок он разошелся с матерью своего сына Анастасией Решетовой. Тимати в свойственной ему манере разорвал шаблоны и установил свои правила в популярном проекте: теперь претендентки на его сердце стали получать не только красную розу, но и белую, золотую и даже черную. Девушки прибыли в шикарный особняк в нарядных платьях, желая поразить воображение известного шоумена. Он пообщался с каждой в отдельности. Гостем шоу стал бывший участник проекта Егор Крид, который побеседовал с каждой из претенденток и поделился своим опытом.

Рейтинг шоу

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3.7 IMDb
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Список серий телешоу Холостяк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 8 Серия 1
14 марта 2021
Выпуск 2
Сезон 8 Серия 2
21 марта 2021
Выпуск 3
Сезон 8 Серия 3
27 марта 2021
Выпуск 4
Сезон 8 Серия 4
3 апреля 2021
Выпуск 5
Сезон 8 Серия 5
10 апреля 2021
Выпуск 6
Сезон 8 Серия 6
17 апреля 2021
Выпуск 7
Сезон 8 Серия 7
24 апреля 2021
Выпуск 8
Сезон 8 Серия 8
1 мая 2021
Выпуск 9
Сезон 8 Серия 9
8 мая 2021
Выпуск 10
Сезон 8 Серия 10
15 мая 2021
Выпуск 11
Сезон 8 Серия 11
22 мая 2021
Выпуск 12
Сезон 8 Серия 12
29 мая 2021
График выхода всех сериалов
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