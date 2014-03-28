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Холостяк (2013), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Холостяк
Киноафиша Сериалы Холостяк Сезоны Сезон 3

Холостяк 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 3-й сезон телешоу «Холостяк»

В 3-м сезоне шоу «Холостяк» самым экспрессивным и необычным героем оказался 36-летний Тимур Батрутдинов. В оригинальном американском шоу никогда не принимал участие стендап-комик или юморист. По признанию артиста, он решил принять участие в шоу, чтобы преодолеть личные барьеры и встретить спутницу жизни. Он даже отправился с участницами проекта в Сочи, чтобы познакомить девушек с родными. Три участницы — Анна Устюжанина, Даша Канануха и Галина Ржаксенская — боролись за сердце резидента Comedy Club до самого финала. Но с победительницей проекта Тимура связывали только условия контракта, и в серьезный роман их отношения так и не переросли.

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3.7 IMDb
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Список серий телешоу Холостяк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
7 марта 2015
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
14 марта 2015
Выпуск 3
Сезон 3 Серия 3
21 марта 2015
Выпуск 4
Сезон 3 Серия 4
28 марта 2014
Выпуск 5
Сезон 3 Серия 5
4 апреля 2015
Выпуск 6
Сезон 3 Серия 6
11 апреля 2015
Выпуск 7
Сезон 3 Серия 7
18 апреля 2015
Выпуск 8
Сезон 3 Серия 8
25 апреля 2015
Выпуск 9
Сезон 3 Серия 9
2 мая 2015
Выпуск 10
Сезон 3 Серия 10
10 мая 2015
Выпуск 11
Сезон 3 Серия 11
16 мая 2015
Выпуск 12
Сезон 3 Серия 12
23 мая 2015
Выпуск 13
Сезон 3 Серия 13
30 мая 2015
График выхода всех сериалов
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