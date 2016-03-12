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Холостяк (2013), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Холостяк
Киноафиша Сериалы Холостяк Сезоны Сезон 4

Холостяк 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 12 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 4-й сезон телешоу «Холостяк»

В 4-м сезоне шоу «Холостяк» принял участие один из самых сексуальных поп-исполнителей современного российского шоу-бизнеса Алексей Воробьев. Он рассказал съемочной команде о том, как устал от одиночества и холода, и о том, что хочет встретить настоящую большую любовь на всю жизнь. Ради участия в проекте мужчина даже отказался от работы в Соединенных Штатах и отменил остальные съемки. За сердце певца боролись Снежана Машканцева, Наталья Мартынова, Лилия Коцур, Яна Аносова, Маргарита Слуцкая и другие девушки. Они проходили испытания, получали красные розы из рук Воробьева, однако артист так и не смог встретить на проекте возлюбленную.

Рейтинг шоу

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3.7 IMDb
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Список серий телешоу Холостяк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 4
Сезон 4 Серия 1
12 марта 2016
Выпуск 2
Сезон 4 Серия 2
19 марта 2016
Выпуск 4
Сезон 4 Серия 3
26 марта 2016
Выпуск 4
Сезон 4 Серия 4
2 апреля 2016
Выпуск 5
Сезон 4 Серия 5
9 апреля 2016
Выпуск 6
Сезон 4 Серия 6
15 апреля 2016
Выпуск 7
Сезон 4 Серия 7
23 апреля 2016
Выпуск 8
Сезон 4 Серия 8
30 апреля 2016
Выпуск 9
Сезон 4 Серия 9
7 мая 2016
Выпуск 10
Сезон 4 Серия 10
14 мая 2016
Выпуск 11
Сезон 4 Серия 11
21 мая 2016
Выпуск 12
Сезон 4 Серия 12
28 мая 2016
Выпуск 13
Сезон 4 Серия 13
4 июня 2016
График выхода всех сериалов
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