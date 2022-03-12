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Холостяк (2013), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Холостяк
Киноафиша Сериалы Холостяк Сезоны Сезон 9

Холостяк 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 12 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 9-й сезон телешоу «Холостяк»

В 9 сезоне шоу «Холостяк» два десятка российских красавиц приезжают на виллу в Мексике, чтобы побороться за сердце нового Холостяка. На сей раз счастливчиком выбран 27-летний москвич Александр Гранков. Этот красивый, обеспеченный и хорошо образованный парень, строящий карьеру в области государственного управления, – настоящая мечта любой девушки. Саша верит в истинную любовь и очень волнуется перед встречей с кандидатками: вдруг среди них окажется та самая, единственная, которую он сможет назвать своей судьбой. Девушкам предстоит провести в его обществе несколько недель и показать свои лучшие стороны, чтобы добиться взаимности от Холостяка.

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3.7 IMDb
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Список серий телешоу Холостяк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 9 Серия 1
12 марта 2022
Выпуск 2
Сезон 9 Серия 2
19 марта 2022
Выпуск 3
Сезон 9 Серия 3
26 марта 2022
Выпуск 4
Сезон 9 Серия 4
2 апреля 2022
Выпуск 5
Сезон 9 Серия 5
9 апреля 2022
Выпуск 6
Сезон 9 Серия 6
16 апреля 2022
Выпуск 7
Сезон 9 Серия 7
23 апреля 2022
Выпуск 8
Сезон 9 Серия 8
30 апреля 2022
Выпуск 9
Сезон 9 Серия 9
7 мая 2022
Выпуск 10
Сезон 9 Серия 10
14 мая 2022
Выпуск 11
Сезон 9 Серия 11
21 мая 2022
Выпуск 12
Сезон 9 Серия 12
28 мая 2022
Выпуск 13
Сезон 9 Серия 13
4 июня 2022
График выхода всех сериалов
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