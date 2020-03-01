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Холостяк (2013), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Холостяк
Киноафиша Сериалы Холостяк Сезоны Сезон 7

Холостяк 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 1 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 7-й сезон телешоу «Холостяк»

В 7-м сезоне шоу «Холостяк» место завидного жениха досталось 33-летнему зубному врачу Антону Криворотову. В проекте приняли участие 25 харизматичных девушек, в числе которых Барбара Пино, Александра Зотова, Дарья Хаитметова, Карина Фомбо, Полина Гренц и Сапият Ахмедова. После знакомства с кандидатками на свое сердце Криворотов выбрал ту, что понравилась ему больше остальных. Роза досталась Барбаре. Девушка также понравилась друзьям холостяка Ирине Горбачевой и Павлу Деревянко. Разрыв стоматолога с девушкой, которая вышла в финал, случился громко и спровоцировал большой скандал в прессе.

Рейтинг шоу

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3.7 IMDb
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Список серий телешоу Холостяк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 7 Серия 1
1 марта 2020
Выпуск 2
Сезон 7 Серия 2
8 марта 2020
Выпуск 3
Сезон 7 Серия 3
15 марта 2020
Выпуск 4
Сезон 7 Серия 4
22 марта 2020
Выпуск 5
Сезон 7 Серия 5
29 марта 2020
Выпуск 6
Сезон 7 Серия 6
5 апреля 2020
Выпуск 7
Сезон 7 Серия 7
12 мая 2020
Выпуск 8
Сезон 7 Серия 8
19 апреля 2020
Выпуск 9
Сезон 7 Серия 9
26 апреля 2020
Выпуск 10
Сезон 7 Серия 10
3 мая 2020
Выпуск 11
Сезон 7 Серия 11
10 мая 2020
Выпуск 12
Сезон 7 Серия 12
17 мая 2020
Выпуск 13
Сезон 7 Серия 13
24 мая 2020
График выхода всех сериалов
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