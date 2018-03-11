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Холостяк (2013), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Холостяк
Киноафиша Сериалы Холостяк Сезоны Сезон 6

Холостяк 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 11 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 6-й сезон телешоу «Холостяк»

В 6-м сезоне шоу «Холостяк» место главного героя занял популярный исполнитель, который в тот момент входил в состав команды Black Star, Егор Крид. Он стал самым молодым участником проекта — на момент съемок ему было всего 23 года. Рэп-певцу предложил участвовать в шоу генеральный директор канала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, который решил, что Егор является лучшим кандидатом на эту роль. В шоу принимали участие Александра Прохоренко, Екатерина Никулина, Таня Шелл, Анна Петрова, Леся Рябцева, Дарья Путина, Мария Оболенцева и другие. Однако счастливая личная жизнь у певца по прошествии проекта так и не сложилась.

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3.7 IMDb
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Список серий телешоу Холостяк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 6 Серия 1
11 марта 2018
Выпуск 2
Сезон 6 Серия 2
18 марта 2018
Выпуск 3
Сезон 6 Серия 3
25 марта 2018
Выпуск 4
Сезон 6 Серия 4
1 апреля 2018
Выпуск 5
Сезон 6 Серия 5
8 апреля 2018
Выпуск 6
Сезон 6 Серия 6
15 апреля 2018
Выпуск 7
Сезон 6 Серия 7
22 апреля 2018
Выпуск 8
Сезон 6 Серия 8
29 апреля 2018
Выпуск 9
Сезон 6 Серия 9
6 мая 2018
Выпуск 10
Сезон 6 Серия 10
13 мая 2018
Выпуск 11
Сезон 6 Серия 11
20 мая 2018
Выпуск 12
Сезон 6 Серия 12
27 мая 2018
Выпуск 13
Сезон 6 Серия 13
3 июня 2018
График выхода всех сериалов
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