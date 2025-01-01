Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Холостяк
Киноафиша Сериалы Холостяк Сезоны

Холостяк, список сезонов

Холостяк 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТНТ

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 6 голосов
3.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «Холостяк»
Холостяк - Сезон 1 Сезон 1
15 эпизодов 10 марта 2013 - 16 июня 2013
 
Холостяк - Сезон 2 Сезон 2
13 эпизодов 2 марта 2014 - 25 мая 2014
 
Холостяк - Сезон 3 Сезон 3
13 эпизодов 28 марта 2014 - 30 мая 2015
 
Холостяк - Сезон 4 Сезон 4
13 эпизодов 12 марта 2016 - 4 июня 2016
 
Холостяк - Сезон 5 Сезон 5
13 эпизодов 11 марта 2017 - 3 июня 2017
 
Холостяк - Сезон 6 Сезон 6
13 эпизодов 11 марта 2018 - 3 июня 2018
 
Холостяк - Сезон 7 Сезон 7
13 эпизодов 1 марта 2020 - 24 мая 2020
 
Холостяк - Сезон 8 Сезон 8
12 эпизодов 14 марта 2021 - 29 мая 2021
 
Холостяк - Сезон 9 Сезон 9
13 эпизодов 12 марта 2022 - 4 июня 2022
 
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше