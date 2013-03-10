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Холостяк (2013), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Холостяк
Киноафиша Сериалы Холостяк Сезоны Сезон 1

Холостяк 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 15
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Холостяк»

В 1-м сезоне шоу «Холостяк» главным героем является состоятельный, свободный, известный мужчина, о котором мечтает немало девушек. Он знакомится с несколькими претендентками на его сердце и одаривает красной розой ту, которая произвела на него наибольшее впечатление. Затем в конце каждого выпуска холостяк вручает такой цветок тем, кто проходит дальше, а оставшаяся без розы уходит из шоу. Затем девушки и герой знакомятся друг с другом, ходят на одиночные или парные свидания в разнообразных местах – от ресторана до планетария. Кандидатки должны как можно сильнее заинтересовать главного героя, чтобы дойти до финала и сформировать с ним пару.

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3.7 IMDb
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Список серий телешоу Холостяк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2013
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2013
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2013
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2013
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 2013
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2013
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2013
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2013
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
5 мая 2013
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
12 мая 2013
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
19 мая 2013
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
26 мая 2013
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
2 июня 2013
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
9 июня 2013
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
16 июня 2013
График выхода всех сериалов
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