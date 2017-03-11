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Холостяк (2013), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Холостяк
Киноафиша Сериалы Холостяк Сезоны Сезон 5

Холостяк 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 5-й сезон телешоу «Холостяк»

В 5-м сезоне шоу «Холостяк» героем стал Илья Глинников – успешный актер, который прославился после съемок в комедийном проекте «Интерны». До участия в программе мужчина пережил болезненное расставание со своей коллегой по сериалу Аглаей Тарасовой. На шоу он хотел встретить девушку, которой сможет ответить взаимностью. За сердце актера боролись Леся Рябцева, Мадина Тамова, Дарья Клюкина, Радмила Садыкова, Екатерина Никулина и другие. Одна из девушек получила кольцо от Глинникова, они даже на некоторое время съехались. Но по устоявшемуся обычаю, который преследует всех участников проекта, спустя некоторое время пара объявила о разрыве.

Рейтинг шоу

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3.7 IMDb
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Список серий телешоу Холостяк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 5 Серия 1
11 марта 2017
Выпуск 1
Сезон 5 Серия 2
18 марта 2017
Выпуск 3
Сезон 5 Серия 3
25 марта 2017
Выпуск 4
Сезон 5 Серия 4
1 апреля 2017
Выпуск 5
Сезон 5 Серия 5
8 апреля 2017
Выпуск 6
Сезон 5 Серия 6
15 апреля 2017
Выпуск 7
Сезон 5 Серия 7
22 апреля 2017
Выпуск 8
Сезон 5 Серия 8
29 апреля 2017
Выпуск 9
Сезон 5 Серия 9
6 мая 2017
Выпуск 10
Сезон 5 Серия 10
13 мая 2017
Выпуск 11
Сезон 5 Серия 11
20 мая 2017
Выпуск 12
Сезон 5 Серия 12
27 мая 2017
Выпуск 13
Сезон 5 Серия 13
3 июня 2017
График выхода всех сериалов
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