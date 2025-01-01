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Импровизаторы, список сезонов
Импровизаторы
16+
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
СТС
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
4
голоса
7.4
IMDb
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Список сезонов телешоу «Импровизаторы»
Сезон 1
12 эпизодов
16 марта 2023 - 2 июня 2023
Сезон 2
9 эпизодов
15 сентября 2023 - 10 ноября 2023
Сезон 3
9 эпизодов
29 марта 2024 - 24 мая 2024
Сезон 4
9 эпизодов
26 октября 2024 - 21 декабря 2024
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