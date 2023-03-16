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Импровизаторы (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Импровизаторы
Киноафиша Сериалы Импровизаторы Сезоны Сезон 1

Импровизаторы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Импровизаторы»

В 1 сезоне шоу «Импровизаторы» творческая команда в составе Антона Шастуна, Арсения Попова, Дмитрия Позова и Сергея Матвиенко, безусловно, является лучшей в своем роде в жанре импровизации. Для этой великолепной четверки не существует невыполнимых задач. Они готовы на ходу сыграть миниатюры на любую из заданных тем. В каждом выпуске постоянные участники встречаются с новым звездным гостем, который придумывает для них оригинальное задание. Герои не знают, в кого им придется перевоплощаться на этот раз, ведь в этом шоу нет сценария, а значит, проект получится таким, каким его видит его приглашенная знаменитость.

Рейтинг шоу

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7.4 IMDb
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Список серий телешоу Импровизаторы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
23 марта 2023
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2023
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2023
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2023
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2023
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2023
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
5 мая 2023
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2023
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
19 мая 2023
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
26 мая 2023
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
2 июня 2023
График выхода всех сериалов
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