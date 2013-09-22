Юмористический проект впервые появился на канале ТНТ в 2013 году. Тогда артистов, которые выступают в этом жанре, было не так много, но все быстро изменилось. В частности, благодаря шоу Руслана Белого, которого окрестили отцом отечественного стендапа. В числе тех, кто появился на сцене Stand Up, были Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров и Сергей Детков, которые затем стали покорять Всемирную паутину, а также Тимур Каргинов и Слава Комиссаренко. В рамках шоу комики откровенно и смешно делятся историями из своей жизни.