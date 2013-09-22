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Постер телешоу Stand Up
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Киноафиша Сериалы Stand Up

Stand Up (2013 - …)

Stand Up 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 180 часов 50 минут
О чем телешоу

Юмористический проект впервые появился на канале ТНТ в 2013 году. Тогда артистов, которые выступают в этом жанре, было не так много, но все быстро изменилось. В частности, благодаря шоу Руслана Белого, которого окрестили отцом отечественного стендапа. В числе тех, кто появился на сцене Stand Up, были Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров и Сергей Детков, которые затем стали покорять Всемирную паутину, а также Тимур Каргинов и Слава Комиссаренко. В рамках шоу комики откровенно и смешно делятся историями из своей жизни.

В ролях
В ролях
Сергей Кутергин
Сергей Кутергин
Александр Шаляпин
Александр Шаляпин
Нурлан Сабуров
Юлия Ахмедова
Стас Старовойтов
Стас Старовойтов
Саша Малой
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 10-го сезона телешоу «Stand Up»
Episode 221
Сезон 10 Серия 11
31 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Stand Up - Сезон 1 Сезон 1
2013, 31 эпизод
Stand Up - Сезон 2 Сезон 2
2014, 25 эпизодов
Stand Up - Сезон 3 Сезон 3
2015, 12 эпизодов
Stand Up - Сезон 4 Сезон 4
2016, 30 эпизодов
Stand Up - Сезон 5 Сезон 5
2017, 11 эпизодов
Stand Up - Сезон 6 Сезон 6
2018, 29 эпизодов
Stand Up - Сезон 7 Сезон 7
2019, 23 эпизода
Stand Up - Сезон 8 Сезон 8
2020, 23 эпизода
Stand Up - Сезон 9 Сезон 9
2021, 22 эпизода
Stand Up - Сезон 10 Сезон 10
2023, 11 эпизодов
Кадры из телешоу
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