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Импровизаторы (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Импровизаторы
Киноафиша Сериалы Импровизаторы Сезоны Сезон 2

Импровизаторы 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Импровизаторы»

Во 2-м сезоне шоу «Импровизаторы» знаменитые комики продолжат радовать зрителей уморительными скетчами. В рамках телепередачи СТС Шастун, Попов, Позов и Матвиенко разыграют миниатюры на заданные темы, целиком построенные на импровизации. Каждый выпуск студию посещают известные гости: актеры, певцы и шоумены, известные каждому зрителю. И так как у шоу нет заранее подготовленного сценария, конкретный эпизод будет развиваться в том ключе, в котором пожелает приглашенная звезда. Целевую аудиторию ждет нескончаемый поток острот в исполнении главных импровизаторов России.

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7.4 IMDb
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Список серий телешоу Импровизаторы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 2023
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 2
22 сентября 2023
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 3
29 сентября 2023
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 4
6 октября 2023
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 5
13 октября 2023
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 6
20 октября 2023
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 7
27 октября 2023
Выпуск 20
Сезон 2 Серия 8
3 ноября 2023
Выпуск 21
Сезон 2 Серия 9
10 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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