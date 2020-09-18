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Постер телешоу Импровизация. Команды
Постер телешоу Импровизация. Команды
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Киноафиша Сериалы Импровизация. Команды

Импровизация. Команды (2020 - 2022)

Improvizaciya. Komandy 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 47 минут
Продолжительность телешоу 37 часов 36 минут

О чем телешоу

Самый непредсказуемый командный турнир на ТВ!

Мы знаем правила: каждый выпуск – раунд на выбывание, ведущий Антон Шастун и два звёздных члена жюри, которые в режиме реального времени оценивают шутки участников. Мы знаем состав участников из 16 команд: «Аутентичные. Москва», «Громкие. Воронеж», «Крафтовые. Москва», «Курские. Курск», «Лютые. Тамбов», «Мамины. Ярославль», «Несносные. Ростов-на-Дону», «Нежные. Москва», «Синие. Санкт-Петербург», «Сытые. Казань», «Тайные. Санкт-Петербург», «Такие. Томск», «Трезвые. Брянск», «Фантастические. Санкт-Петербург», «Цветные. Москва», «Южные. Астрахань».

Мы не знаем только одного: кто победит! Смогут ли «Лютые», «Минские» или «Такие» выиграть во второй раз? Или в импровизации будет новый чемпион?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Антон Шастун
Антон Шастун Ведущий
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Импровизация. Команды - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Импровизация. Команды - Сезон 2 Сезон 2
2021, 8 эпизодов
 
Импровизация. Команды - Сезон 3 Сезон 3
2021, 16 эпизодов
 
Импровизация. Команды - Сезон 4 Сезон 4
2022, 16 эпизодов
 
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