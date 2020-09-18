Импровизация. Команды (2020 - 2022)

Самый непредсказуемый командный турнир на ТВ!

Мы знаем правила: каждый выпуск – раунд на выбывание, ведущий Антон Шастун и два звёздных члена жюри, которые в режиме реального времени оценивают шутки участников. Мы знаем состав участников из 16 команд: «Аутентичные. Москва», «Громкие. Воронеж», «Крафтовые. Москва», «Курские. Курск», «Лютые. Тамбов», «Мамины. Ярославль», «Несносные. Ростов-на-Дону», «Нежные. Москва», «Синие. Санкт-Петербург», «Сытые. Казань», «Тайные. Санкт-Петербург», «Такие. Томск», «Трезвые. Брянск», «Фантастические. Санкт-Петербург», «Цветные. Москва», «Южные. Астрахань».

Мы не знаем только одного: кто победит! Смогут ли «Лютые», «Минские» или «Такие» выиграть во второй раз? Или в импровизации будет новый чемпион?