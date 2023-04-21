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Связанные насмерть 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Связанные насмерть
Киноафиша Сериалы Связанные насмерть Сезоны Сезон 1

Dead Ringers 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Связанные насмерть»

В 1 сезоне сериала «Связанные насмерть» события разворачиваются в современном американском мегаполисе. Популярной частной клиникой акушерства и гинекологии управляют две сильные и опытные женщины – сестры-близнецы Мантл. Беверли и Эллиот – полноценные состоявшиеся личности и опытные врачи, однако у них есть и слабая сторона – созависимая и неестественная сестринская связь. Эти отношения подстегивают обеих девушек к конкуренции, сказываются на их работе и приводят к самым неожиданным последствиям. Ситуация достигает опасного пика, когда сестры решают вмешаться в естественный процесс беременности одной из пациенток.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Связанные насмерть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Один One
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
Два Two
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Три Three
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Четыре Four
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2023
Пять Five
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2023
Шесть Six
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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