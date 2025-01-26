Меню
Двойная игра: 10 крутых фильмов и сериалов о близнецах
От сестер Олсен до брутальных гангстеров в исполнении Тома Харди.
Написать
26 января 2025 16:43
Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом
На этой неделе стриминги предлагают спасти человечество от искусственного интеллекта, отправиться в другой город на поиски любви, уединиться на малолюдном острове и стать дегустатором.
Написать
21 апреля 2023 15:00
Две Рэйчел Вайс хотят изменить способ рождения детей в трейлере сериала «Связанные насмерть»
Ремейк фильма Дэвида Кроненберга выйдет на экраны в апреле.
Написать
30 марта 2023 10:03
Рэйчел Вайс переживает саморазрушение в тизере сериала «Связанные насмерть»
Ремейк психологического триллера Дэвида Кроненберга зрители смогут увидеть в апреле.
Написать
1 марта 2023 11:29
Появились первые кадры из сериала «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли близняшек
Многосерийный ремейк одноименного психологического триллера Дэвида Кроненберга.
Написать
15 февраля 2023 12:58
