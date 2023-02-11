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Море. Солнце. Склифосовский 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Море. Солнце. Склифосовский
Киноафиша Сериалы Море. Солнце. Склифосовский Сезоны Сезон 1

Море. Солнце. Склифосовский 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Море. Солнце. Склифосовский»

В 1 сезоне сериала «Море. Солнце. Склифосовский» события происходят в августе. Несколько успешных врачей, которые работают вместе, планируют отпуск. Они решают поехать в гости к супружеской паре, Полине и Петру Пастуховым, с которыми когда-то работали вместе. Семья Пастуховых несколько лет назад решила поселиться у моря. Накануне путешествия лучший хирург больницы Олег Брагин празднует день рождения. Перед поездкой его коллеги решают поздравить лучшего доктора, любимца всего медперсонала и пациентов — доктора Олега Брагина. Герои еще не знают, как много приключений ждет их впереди.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Море. Солнце. Склифосовский» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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