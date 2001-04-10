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День рождения Буржуя 2 2001, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала День рождения Буржуя 2
Киноафиша Сериалы День рождения Буржуя 2 Сезоны Сезон 1

День рождения Буржуя 2 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 15
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «День рождения Буржуя 2»

Известный предприниматель Коваленко, по прозвищу «Буржуй» числится погибшим после пожара, в котором погибли его жена, сын и бабушка.Толстый стал генеральным директором фирмы, дела которой идут более чем удачно. Что не удивительно: ведь предприятием из «загробного мира» руководит... сам Буржуй! Ему удалось избежать гибели, но он скрывает это, желая найти убийцу родных. Кто он - старый враг, жестокий мистификатор Кудла, или новый противник?Тем временем Вера уговорила Толстого сходить на сеанс к ворожее, которая открыла ему, что после пожара в живых остался не только Буржуй...

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «День рождения Буржуя 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2001
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2001
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2001
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2001
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 апреля 2001
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 апреля 2001
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 апреля 2001
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 апреля 2001
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 апреля 2001
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 мая 2001
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 мая 2001
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 мая 2001
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
8 мая 2001
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
9 мая 2001
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
10 мая 2001
График выхода всех сериалов
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