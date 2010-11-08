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Универ 2008 - 2011, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Универ
Киноафиша Сериалы Универ Сезоны Сезон 5

Универ 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 8 ноября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 54
Продолжительность сезона 21 час 36 минут
О чем 5-й сезон сериала «Универ»

В 5 сезоне сериала «Универ» в общежитии появляется отдельная свободная комната – невиданная роскошь для студентов. Особенно эта жилплощадь не помешала бы устоявшимся парам, которые пытаются строить совместное будущее. Проблема в том, что комната всего одна, а таких пар в блоке сразу три: Майкл и Алла, Саша и Таня, Гоша и Лиля. Что окажется для ребят важнее: давняя дружба или соперничество из-за «квартирного вопроса»? Тем временем у Аллы в качестве актрисы появляются первые фанаты, и Майкл начинает ревновать. Кузя находит новое призвание и становится университетским супергероем.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Универ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Жиголо
Сезон 5 Серия 1
8 ноября 2010
Переполох в общаге
Сезон 5 Серия 2
9 ноября 2010
Изгой
Сезон 5 Серия 3
10 ноября 2010
Глухарь
Сезон 5 Серия 4
11 ноября 2010
Супермен
Сезон 5 Серия 5
15 ноября 2010
Авиатор
Сезон 5 Серия 6
16 ноября 2010
Голубая бездна
Сезон 5 Серия 7
17 ноября 2010
Дитя человеческое
Сезон 5 Серия 8
18 ноября 2010
Убойная сила
Сезон 5 Серия 9
22 ноября 2010
Мальчишник в Вегасе
Сезон 5 Серия 10
23 ноября 2010
Портал
Сезон 5 Серия 11
24 ноября 2010
Муха
Сезон 5 Серия 12
25 ноября 2010
Репортаж
Сезон 5 Серия 13
13 декабря 2010
История игрушек
Сезон 5 Серия 14
14 декабря 2010
Послезавтра
Сезон 5 Серия 15
15 декабря 2010
Лысый нянька
Сезон 5 Серия 16
16 декабря 2010
Господин никто
Сезон 5 Серия 17
20 декабря 2010
Миссия невыполнима
Сезон 5 Серия 18
21 декабря 2010
Начало
Сезон 5 Серия 19
22 декабря 2010
Папаши
Сезон 5 Серия 20
23 декабря 2010
Взаперти
Сезон 5 Серия 21
27 декабря 2010
Мама не горюй
Сезон 5 Серия 22
28 декабря 2010
Взрыв из прошлого
Сезон 5 Серия 23
29 декабря 2010
Моя супербывшая
Сезон 5 Серия 24
30 декабря 2010
Ползком от гангстеров
Сезон 5 Серия 25
28 марта 2011
Невыносимая жестокость
Сезон 5 Серия 26
29 марта 2011
Звездные войны
Сезон 5 Серия 27
30 марта 2011
Интердевочка
Сезон 5 Серия 28
31 марта 2011
Жених напрокат
Сезон 5 Серия 29
4 апреля 2011
ПАРАГРАФ 78
Сезон 5 Серия 30
5 апреля 2011
Мэри Поппинс, до свидания!
Сезон 5 Серия 31
6 апреля 2011
Бегущий человек
Сезон 5 Серия 32
7 апреля 2011
В постели с врагом
Сезон 5 Серия 33
11 апреля 2011
Паранормальное явление
Сезон 5 Серия 34
12 апреля 2011
Психо
Сезон 5 Серия 35
13 апреля 2011
Мама
Сезон 5 Серия 36
14 апреля 2011
Библиотекарь
Сезон 5 Серия 37
18 апреля 2011
Обратная тяга
Сезон 5 Серия 38
19 апреля 2011
Перевозчик
Сезон 5 Серия 39
20 апреля 2011
Доживём до понедельника
Сезон 5 Серия 40
21 апреля 2011
Моя свекровь монстр
Сезон 5 Серия 41
25 апреля 2011
Ешь, молись, люби
Сезон 5 Серия 42
26 апреля 2011
Колёса страха
Сезон 5 Серия 43
27 апреля 2011
Перевозчик-2
Сезон 5 Серия 44
28 апреля 2011
Ирония судьбы
Сезон 5 Серия 45
3 мая 2011
Властелин колец
Сезон 5 Серия 46
4 мая 2011
Постель из роз
Сезон 5 Серия 47
5 мая 2011
Зак и Мири снимают порно
Сезон 5 Серия 48
10 мая 2011
Голдфингер
Сезон 5 Серия 49
11 мая 2011
Альфа дог
Сезон 5 Серия 50
12 мая 2011
Самогонщики
Сезон 5 Серия 51
16 мая 2011
Игры разума
Сезон 5 Серия 52
17 мая 2011
Американский пирог
Сезон 5 Серия 53
18 мая 2011
Край
Сезон 5 Серия 54
19 мая 2011
График выхода всех сериалов
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