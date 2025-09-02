Меню
Сериалы
Универ
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино
Не только зрители разделяют любовь к советской классике.
2 сентября 2025 13:17
«Смотрел как комедию, обсмеялся»: Виталий Гогунский поднял на смех легендарную «Игру престолов» — серьезность там и не ночевала
По мнению артиста, ни один из персонажей не достоин власти.
4 комментария
13 июня 2025 20:03
Сколько лет Тане из «СашаТаня»: героиню неспроста сделали старше супруга — играет две роли
Постоянно пилит Сашу и требует, чтобы тот худел.
4 комментария
3 июня 2025 08:27
Кузю из «Универа» должен был играть другой актер: до сих пор снимается с Гогунским в сериале
1% людей догадается, о ком пойдет речь.
30 апреля 2025 12:48
Шняга-шняжная, жизнь общажная: зрители разгромили продолжение «Универа» с Кузей, но без Антона и Майкла
Пишут, что это бездарный ремейк других некачественных продолжений.
3 комментария
17 марта 2025 19:05
«Блин блинский» помнят все, но как насчет других мемов? Тест для фанатов сериала «Универ»
Небольшая викторина к выходу ситкома «Универ. Молодые».
10 марта 2025 17:38
В 2000-е о ней грезили все российские мужчины: что стало с Аллочкой из «Универа» (фото)
Бросила кинематограф, чтобы стать многодетной мамой.
1 марта 2025 11:50
Охранял Траволту, снимался в клипе Уильямса: Гена из «Универа» — о связи с Голливудом
Мог бы и дальше работать в Лос-Анджелесе, если бы не один известный актер.
16 февраля 2025 20:03
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
