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Универ 2008 - 2011 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Универ
Киноафиша Сериалы Универ Сезоны Сезон 2

Универ 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 февраля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 45
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Универ»

Во 2 сезоне сериала «Универ» ловелас Гоша не справляется с очередной сессией и вылетает из МВГУ. Пока затянувшийся процесс отчисления в самом разгаре, он придумывает план, как не угодить в армию. Ключ к успеху – симпатичная, но не особенно умная дочка декана. Соблазнив девушку, он надеется остаться на курсе. Кузя поражает ребят своими навыками игры в шахматы. У Саши появляется новый близкий приятель Майкл, который почему-то очень не нравится Сильвестру Андреевичу. А Таня злится на своего возлюбленного из-за того, что тот забывает об их первой важной совместной дате. Теперь Саше просто так не отделаться.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Универ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Жмотяра
Сезон 2 Серия 1
24 февраля 2009
Капли
Сезон 2 Серия 2
25 февраля 2009
Три удара
Сезон 2 Серия 3
26 февраля 2009
Лифт
Сезон 2 Серия 4
2 марта 2009
Измена
Сезон 2 Серия 5
3 марта 2009
Пистофон
Сезон 2 Серия 6
4 марта 2009
Папина любовь
Сезон 2 Серия 7
5 марта 2009
Папа - поэт
Сезон 2 Серия 8
10 марта 2009
Разорение
Сезон 2 Серия 9
11 марта 2009
Саша - КВНщик
Сезон 2 Серия 10
12 марта 2009
Бритые ноги
Сезон 2 Серия 11
16 марта 2009
Сексшоп
Сезон 2 Серия 12
17 марта 2009
Папа-официант
Сезон 2 Серия 13
18 марта 2009
День святого Валентина
Сезон 2 Серия 14
19 марта 2009
Клад
Сезон 2 Серия 15
23 марта 2009
Скрытый смысл
Сезон 2 Серия 16
24 марта 2009
Реалити
Сезон 2 Серия 17
25 марта 2009
Эмо и Гот
Сезон 2 Серия 18
26 марта 2009
23 февраля
Сезон 2 Серия 19
30 марта 2009
Операция "Секс"
Сезон 2 Серия 20
31 марта 2009
Маска
Сезон 2 Серия 21
1 апреля 2009
Венесуэла
Сезон 2 Серия 22
2 апреля 2009
Благотворительный бум
Сезон 2 Серия 23
6 апреля 2009
Кузин храп
Сезон 2 Серия 24
7 апреля 2009
8 марта
Сезон 2 Серия 25
8 апреля 2009
Кузя немой
Сезон 2 Серия 26
9 апреля 2009
Саша - чудовище
Сезон 2 Серия 27
13 апреля 2009
Экстремальный секс
Сезон 2 Серия 28
14 апреля 2009
Смертельный сон
Сезон 2 Серия 29
15 апреля 2009
Игрушка
Сезон 2 Серия 30
16 апреля 2009
Карты
Сезон 2 Серия 31
20 апреля 2009
Друзья
Сезон 2 Серия 32
21 апреля 2009
Проверка
Сезон 2 Серия 33
22 апреля 2009
Предложение
Сезон 2 Серия 34
23 апреля 2009
Фамилия
Сезон 2 Серия 35
27 апреля 2009
Свадебное платье
Сезон 2 Серия 36
28 апреля 2009
Свадьба Тани
Сезон 2 Серия 37
29 апреля 2009
Мужик в доме
Сезон 2 Серия 38
4 мая 2009
Кольцо
Сезон 2 Серия 39
5 мая 2009
Выбор Тани
Сезон 2 Серия 40
6 мая 2009
Развод
Сезон 2 Серия 41
7 мая 2009
Разведенка
Сезон 2 Серия 42
12 мая 2009
Лень
Сезон 2 Серия 43
13 мая 2009
Трудности перевода
Сезон 2 Серия 44
14 мая 2009
Последний шанс
Сезон 2 Серия 45
18 мая 2009
График выхода всех сериалов
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