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Универ
16+
Год выпуска
2008
Страна
Россия
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
ТНТ
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
3
голоса
5.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Универ»
Сезон 1
55 эпизодов
25 августа 2008 - 19 февраля 2009
Сезон 2
45 эпизодов
24 февраля 2009 - 18 мая 2009
Сезон 3
55 эпизодов
17 августа 2009 - 19 ноября 2009
Сезон 4
46 эпизодов
11 мая 2010 - 21 сентября 2010
Сезон 5
54 эпизода
8 ноября 2010 - 19 мая 2011
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