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Универ, список сезонов

Универ 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ

Рейтинг сериала

0.0
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5.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Универ»
Универ - Сезон 1 Сезон 1
55 эпизодов 25 августа 2008 - 19 февраля 2009
 
Универ - Сезон 2 Сезон 2
45 эпизодов 24 февраля 2009 - 18 мая 2009
 
Универ - Сезон 3 Сезон 3
55 эпизодов 17 августа 2009 - 19 ноября 2009
 
Универ - Сезон 4 Сезон 4
46 эпизодов 11 мая 2010 - 21 сентября 2010
 
Универ - Сезон 5 Сезон 5
54 эпизода 8 ноября 2010 - 19 мая 2011
 
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