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Универ 2008 - 2011 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Универ
Киноафиша Сериалы Универ Сезоны Сезон 1

Универ 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 55
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Универ»

В 1 сезоне сериала «Универ» события разворачиваются в студенческом общежитии Московского вселенского государственного университета. Это крупнейший вуз страны, в который мечтают поступить молодые люди и девушки из всех глубинок нашей необъятной родины. Среди счастливчиков, прошедших отбор, оказываются пятеро ребят, которым предстоит жить в одном блоке общаги. Гоша пользуется огромной популярностью у девушек. Не очень умный, но обаятельный Кузя посвящает себя спорту. Аллочка тратит большую часть времени на выбор нарядов, и только ее скромная подружка Таня пытается учиться. Но в комнате появляется еще один загадочный новичок.

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Список серий 1-го сезона сериала «Универ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Приезд Саши
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2008
Фастфуд
Сезон 1 Серия 2
26 августа 2008
Трава
Сезон 1 Серия 3
27 августа 2008
Разборка
Сезон 1 Серия 4
28 августа 2008
Резиновая баба
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2008
Девственник
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2008
Яйцев
Сезон 1 Серия 7
3 сентября 2008
Одноклассники
Сезон 1 Серия 8
4 сентября 2008
Акция
Сезон 1 Серия 9
8 сентября 2008
Гей
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2008
Двойник папы
Сезон 1 Серия 11
10 сентября 2008
Слепой Кузя
Сезон 1 Серия 12
11 сентября 2008
Похищение
Сезон 1 Серия 13
15 сентября 2008
Святой папа
Сезон 1 Серия 14
16 сентября 2008
Госпожа Люда
Сезон 1 Серия 15
17 сентября 2008
Дядя Гриша
Сезон 1 Серия 16
18 сентября 2008
Переписка
Сезон 1 Серия 17
22 сентября 2008
Стипендия
Сезон 1 Серия 18
23 сентября 2008
Фантазии
Сезон 1 Серия 19
24 сентября 2008
Крутой Саня
Сезон 1 Серия 20
25 сентября 2008
Скрытая камера
Сезон 1 Серия 21
29 сентября 2008
День рождения Тани
Сезон 1 Серия 22
30 сентября 2008
Шкаф
Сезон 1 Серия 23
1 октября 2008
Аппендицит
Сезон 1 Серия 24
2 октября 2008
Усатый Саня
Сезон 1 Серия 25
6 октября 2008
Стрижка
Сезон 1 Серия 26
7 октября 2008
Каратисты
Сезон 1 Серия 27
8 октября 2008
Хомяки
Сезон 1 Серия 28
9 октября 2008
Гошино радио
Сезон 1 Серия 29
13 октября 2008
Джессика Альба
Сезон 1 Серия 30
14 октября 2008
Голый папа
Сезон 1 Серия 31
15 октября 2008
Кузя - тренер хомяков
Сезон 1 Серия 32
16 октября 2008
Эротический сон
Сезон 1 Серия 33
20 октября 2008
Алла Гришко
Сезон 1 Серия 34
21 октября 2008
Сирота
Сезон 1 Серия 35
22 октября 2008
Свадьба
Сезон 1 Серия 36
23 октября 2008
Стройка
Сезон 1 Серия 37
27 октября 2008
Анекдоты
Сезон 1 Серия 38
28 октября 2008
Рыцарь
Сезон 1 Серия 39
29 октября 2008
Кузя и Бузова
Сезон 1 Серия 40
30 октября 2008
Папе плохо
Сезон 1 Серия 41
31 октября 2008
Саша - официант
Сезон 1 Серия 42
5 ноября 2008
Кузя - отец
Сезон 1 Серия 43
6 ноября 2008
Армия
Сезон 1 Серия 44
10 ноября 2008
Гена - астроном
Сезон 1 Серия 45
3 февраля 2009
Майкл вернулся
Сезон 1 Серия 46
4 февраля 2009
Лжесаша
Сезон 1 Серия 47
5 февраля 2009
Танина беременность
Сезон 1 Серия 48
9 февраля 2009
Подарки
Сезон 1 Серия 49
10 февраля 2009
Аллина беременность
Сезон 1 Серия 50
11 февраля 2009
Алла и Гена
Сезон 1 Серия 51
12 февраля 2009
Кузя и пиво
Сезон 1 Серия 52
16 февраля 2009
Дискотека
Сезон 1 Серия 53
17 февраля 2009
Грудь
Сезон 1 Серия 54
18 февраля 2009
Оргазм
Сезон 1 Серия 55
19 февраля 2009
График выхода всех сериалов
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