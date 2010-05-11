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Универ 2008 - 2011 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Универ
Киноафиша Сериалы Универ Сезоны Сезон 4

Универ 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 мая 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 46
Продолжительность сезона 18 часов 24 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Универ»

В 4 сезоне сериала «Универ» в Московском вселенском государственном университете начинается новый учебный год. Вот только невезение преследует жителей общаги прямо с первого дня занятий. Кто-то поджигает здание корпуса, и под подозрением оказываются все без исключения студенты и даже преподаватели. Следователям предстоит выяснить, кто на самом деле виноват в пожаре, и несчастному грозит отчисление. Гоша возвращается из армии и восстанавливается в университете. Но Майкл не желает возвращать бывшему лучшему соблазнителю универа пальму первенства. Парни начинают соревноваться в искусстве обольщения прекрасного пола.

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5.1 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Универ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Криминальное чтиво
Сезон 4 Серия 1
11 мая 2010
Подстава
Сезон 4 Серия 2
12 мая 2010
Соседка
Сезон 4 Серия 3
13 мая 2010
Служили два товарища
Сезон 4 Серия 4
17 мая 2010
Отелло
Сезон 4 Серия 5
18 мая 2010
Аватар
Сезон 4 Серия 6
19 мая 2010
Рок-н-ролльщик
Сезон 4 Серия 7
20 мая 2010
Карнавальная ночь
Сезон 4 Серия 8
24 мая 2010
О чем говорят мужчины
Сезон 4 Серия 9
25 мая 2010
Вор
Сезон 4 Серия 10
26 мая 2010
Сирота казанская
Сезон 4 Серия 11
27 мая 2010
Званый ужин
Сезон 4 Серия 12
31 мая 2010
Бой с тенью
Сезон 4 Серия 13
1 июня 2010
Мышиная охота
Сезон 4 Серия 14
2 июня 2010
Всё, что вы хотели знать о сексе
Сезон 4 Серия 15
3 июня 2010
Верные друзья
Сезон 4 Серия 16
7 июня 2010
День сурка
Сезон 4 Серия 17
8 июня 2010
Прощай, детка, прощай
Сезон 4 Серия 18
9 июня 2010
Родня
Сезон 4 Серия 19
10 июня 2010
Любовь и голуби
Сезон 4 Серия 20
15 июня 2010
Каникулы строгого режима
Сезон 4 Серия 21
9 августа 2010
Голая правда
Сезон 4 Серия 22
10 августа 2010
Яйца судьбы
Сезон 4 Серия 23
11 августа 2010
Война и мир
Сезон 4 Серия 24
12 августа 2010
Падение черного ястреба
Сезон 4 Серия 25
16 августа 2010
Укрощение строптивого
Сезон 4 Серия 26
17 августа 2010
Запрещенная реальность
Сезон 4 Серия 27
18 августа 2010
Телохранитель
Сезон 4 Серия 28
19 августа 2010
Запретный плод
Сезон 4 Серия 29
23 августа 2010
Белый шум
Сезон 4 Серия 30
24 августа 2010
Правила съёма
Сезон 4 Серия 31
25 августа 2010
Лжец, лжец, лжец
Сезон 4 Серия 32
26 августа 2010
Юленька
Сезон 4 Серия 33
30 августа 2010
Космос, как предчувствие
Сезон 4 Серия 34
31 августа 2010
Успеть до полуночи
Сезон 4 Серия 35
1 сентября 2010
Знакомство с родителями
Сезон 4 Серия 36
2 сентября 2010
Ночное дежурство
Сезон 4 Серия 37
6 сентября 2010
Адреналин
Сезон 4 Серия 38
7 сентября 2010
Человек, который смеётся
Сезон 4 Серия 39
8 сентября 2010
Люди Икс
Сезон 4 Серия 40
9 сентября 2010
Красотка
Сезон 4 Серия 41
13 сентября 2010
Безумное свидание
Сезон 4 Серия 42
14 сентября 2010
Битва титанов
Сезон 4 Серия 43
15 сентября 2010
Диверсант
Сезон 4 Серия 44
16 сентября 2010
Имитатор
Сезон 4 Серия 45
20 сентября 2010
Любовь-морковь
Сезон 4 Серия 46
21 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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