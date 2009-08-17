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Универ 2008 - 2011 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Универ
Киноафиша Сериалы Универ Сезоны Сезон 3

Универ 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 августа 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 55
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Универ»

В 3 сезоне сериала «Универ» страсти в кампусе МВГУ буквально кипят. Саша и Таня расстаются из-за нелепой, но серьезной ссоры. Они оба хотят сохранить отношения, но не знают, как об этом сказать, не растеряв гордость. Тем временем Кузя в расстроенных чувствах улетает один в Турцию. Алла тяжело переживает разлуку, но не решается отправиться вслед за ним. А Вера мечтает выйти замуж за Сильвестра Андреевича, даже не догадываясь, что тот уже несколько месяцев не может собраться с силами и сделать ей предложение. Между влюбленными парочками стоит череда недопониманий, и у них есть всего час, чтобы исправить ошибки.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Универ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
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Сезон 3 Серия 1
17 августа 2009
Шёпоты и крики
Сезон 3 Серия 2
18 августа 2009
Лучший друг
Сезон 3 Серия 3
19 августа 2009
Ярмарка тщеславия
Сезон 3 Серия 4
20 августа 2009
Изображая жертву
Сезон 3 Серия 5
24 августа 2009
Поймай меня, если сможешь
Сезон 3 Серия 6
25 августа 2009
Война миров
Сезон 3 Серия 7
26 августа 2009
Большая перемена
Сезон 3 Серия 8
27 августа 2009
Зубастики
Сезон 3 Серия 9
31 августа 2009
Без лица
Сезон 3 Серия 10
1 сентября 2009
От заката до рассвета
Сезон 3 Серия 11
2 сентября 2009
Чужой
Сезон 3 Серия 12
3 сентября 2009
Берегись автомобиля
Сезон 3 Серия 13
7 сентября 2009
Грязные деньги
Сезон 3 Серия 14
8 сентября 2009
Особо опасен
Сезон 3 Серия 15
9 сентября 2009
ХХХ
Сезон 3 Серия 16
10 сентября 2009
Немножко беременна
Сезон 3 Серия 17
14 сентября 2009
Сука— любовь
Сезон 3 Серия 18
15 сентября 2009
P.S. Я люблю тебя
Сезон 3 Серия 19
16 сентября 2009
Крупная рыба
Сезон 3 Серия 20
17 сентября 2009
Возвращение
Сезон 3 Серия 21
21 сентября 2009
Ночной дозор
Сезон 3 Серия 22
22 сентября 2009
Девять с половиной недель
Сезон 3 Серия 23
23 сентября 2009
Пока ты спал
Сезон 3 Серия 24
24 сентября 2009
Непристойное предложение
Сезон 3 Серия 25
28 сентября 2009
Опасные связи
Сезон 3 Серия 26
29 сентября 2009
Хороший, плохой, злой
Сезон 3 Серия 27
30 сентября 2009
Жизнь взаймы
Сезон 3 Серия 28
1 октября 2009
Старикам тут не место
Сезон 3 Серия 29
5 октября 2009
Чего хотят женщины
Сезон 3 Серия 30
6 октября 2009
Почти знаменит
Сезон 3 Серия 31
7 октября 2009
Некуда бежать
Сезон 3 Серия 32
8 октября 2009
Секретные материалы
Сезон 3 Серия 33
12 октября 2009
Мой ласковый и нежный зверь
Сезон 3 Серия 34
13 октября 2009
Брат—2
Сезон 3 Серия 35
14 октября 2009
Продюсеры
Сезон 3 Серия 36
15 октября 2009
Счастливы вместе
Сезон 3 Серия 37
19 октября 2009
Невезучие
Сезон 3 Серия 38
20 октября 2009
Расплата
Сезон 3 Серия 39
21 октября 2009
Свадебный переполох
Сезон 3 Серия 40
22 октября 2009
Прости—прощай
Сезон 3 Серия 41
26 октября 2009
Один дома
Сезон 3 Серия 42
27 октября 2009
Шестое чувство
Сезон 3 Серия 43
28 октября 2009
Запретная любовь
Сезон 3 Серия 44
29 октября 2009
Сладкая жизнь
Сезон 3 Серия 45
2 ноября 2009
Схватка
Сезон 3 Серия 46
3 ноября 2009
Сердца трёх
Сезон 3 Серия 47
5 ноября 2009
Дурная слава
Сезон 3 Серия 48
9 ноября 2009
Дети кукурузы
Сезон 3 Серия 49
10 ноября 2009
Восставшие из ада
Сезон 3 Серия 50
11 ноября 2009
Геймер
Сезон 3 Серия 51
12 ноября 2009
Изгнание
Сезон 3 Серия 52
16 ноября 2009
Очень русский детектив
Сезон 3 Серия 53
17 ноября 2009
Шоу гёрлз
Сезон 3 Серия 54
18 ноября 2009
Московские каникулы
Сезон 3 Серия 55
19 ноября 2009
График выхода всех сериалов
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